مــقــ.ـتل سيف الإسلام القذافي يكذب نبوءة ليلى عبد اللطيف

عادت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف إلى واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن مقتل سيف الإسلام معمر القذافي في ليبيا، وذلك بسبب توقعات سابقة لها رجّحت فيها تولّيه حكم البلاد، وهو ما اعتبره كثيرون تناقضاً صارخاً مع ما حدث.

وكان رواد مواقع التواصل طط أعادوا تداول مقاطع فيديو قديمة لـ"عبد اللطيف"، تحدثت فيها بثقة عن دور كبير لسيف الإسلام القذافي في مستقبل ليبيا، مؤكدة في أكثر من لقاء تلفزيوني أنه سيخرج من السجن، يترشح للرئاسة، وقد يصل إلى سدة الحكم عاجلًا أم آجلًا.

غير أن خبر مقتله قلب هذه التوقعات رأساً على عقب، وأشعل موجة واسعة من السخرية والانتقادات، حيث اعتبر متابعون أن ما جرى أطاح بمصداقية تنبؤاتها، وردد كثيرون عبارة "كذب المنجمون ولو صدقوا".



