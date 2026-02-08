الغندور: ربنا يرحم شهداء الزمالك والأهلي

نعى الإعلامي خالد الغندور شهداء النادي الأهلي ونادي الزمالك .

شهداء الزمالك و الأهلي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ربنا يرحم شهداء الزمالك و الأهلي ".

علق الإعلامي أحمد شوبير على التعديل الجديد الذي اعتمده الدوري الياباني لكرة القدم، بإلغاء التعادل في المباريات بدءًا من الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «اليابان اتخذت خطوة تاريخية بإلغاء نتيجة التعادل، واستبدالها بركلات الترجيح مباشرة بعد الوقت الأصلي لتحديد الفريق الفائز».

وأضاف: «هذا النظام يمنح نقاطًا إضافية حال الفوز ويزيد من إثارة المباريات، ويحفز الفرق على اللعب الهجومي، فكل فريق سيحاول حسم المباراة في الوقت الأصلي، مما يشعل المنافسة».

وأشار شوبير إلى أن هناك العديد من التجارب العالمية لمحاولة تقليل التعادلات وتحفيز الفرق على الفوز، معتبرًا أن قرار اليابان هو الأكثر جرأة في تاريخ كرة القدم، لأنه يلغِي أي فرصة للتعادل.

ومع ذلك، أكد شوبير معارضته لتطبيق هذا النظام في مصر، مشيرًا إلى أنه سيشجع الفرق الصغيرة على الدفاع طوال المباراة والسعي للوصول إلى ركلات الترجيح، ما قد يضر بالفرق التي تلعب بأسلوب هجومي ويجعل الحظ وتوفيق الحراس عاملًا حاسمًا.

واقترح شوبير بدائل للكرة المصرية، منها احتساب الفريق الأكثر استحواذًا إيجابيًا والأكثر حصولًا على ركلات ركنية أو ثابتة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل، ليحصل على نقطتين مقابل نقطة للفريق الآخر.

كما اقترح طريقة أخرى تعتمد على الإحصائيات والتسديدات المؤثرة على المرمى، بحيث يحصل الفريق على ركلة جزاء وإذا سجلها، يفوز بالمباراة.