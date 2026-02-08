قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور: ربنا يرحم شهداء الزمالك والأهلي

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

نعى الإعلامي خالد الغندور شهداء النادي الأهلي ونادي الزمالك .

شهداء الزمالك و الأهلي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ربنا يرحم شهداء الزمالك و الأهلي  ".

علق الإعلامي أحمد شوبير على التعديل الجديد الذي اعتمده الدوري الياباني لكرة القدم، بإلغاء التعادل في المباريات بدءًا من الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «اليابان اتخذت خطوة تاريخية بإلغاء نتيجة التعادل، واستبدالها بركلات الترجيح مباشرة بعد الوقت الأصلي لتحديد الفريق الفائز».

وأضاف: «هذا النظام يمنح نقاطًا إضافية حال الفوز ويزيد من إثارة المباريات، ويحفز الفرق على اللعب الهجومي، فكل فريق سيحاول حسم المباراة في الوقت الأصلي، مما يشعل المنافسة».

وأشار شوبير إلى أن هناك العديد من التجارب العالمية لمحاولة تقليل التعادلات وتحفيز الفرق على الفوز، معتبرًا أن قرار اليابان هو الأكثر جرأة في تاريخ كرة القدم، لأنه يلغِي أي فرصة للتعادل.

ومع ذلك، أكد شوبير معارضته لتطبيق هذا النظام في مصر، مشيرًا إلى أنه سيشجع الفرق الصغيرة على الدفاع طوال المباراة والسعي للوصول إلى ركلات الترجيح، ما قد يضر بالفرق التي تلعب بأسلوب هجومي ويجعل الحظ وتوفيق الحراس عاملًا حاسمًا.

واقترح شوبير بدائل للكرة المصرية، منها احتساب الفريق الأكثر استحواذًا إيجابيًا والأكثر حصولًا على ركلات ركنية أو ثابتة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل، ليحصل على نقطتين مقابل نقطة للفريق الآخر.

كما اقترح طريقة أخرى تعتمد على الإحصائيات والتسديدات المؤثرة على المرمى، بحيث يحصل الفريق على ركلة جزاء وإذا سجلها، يفوز بالمباراة.

