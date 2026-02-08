إبراهيم عادل يغيب عن قائمة نورشيلاند لمواجهة سونويوسك في الدوري

شهدت قائمة فريق نورشيلاند الدنماركي لمواجهة سونويوسك في الدوري المحلي غياب اللاعب المصري إبراهيم عادل، المنتقل حديثًا من نادي الجزيرة الإماراتي.

ويستضيف نورشيلاند نظيره سونويوسك على ملعب فاروم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الدنماركي، حيث أعلن المدرب ينس أولسن عن قائمة الفريق المكونة من 21 لاعبًا، والتي خلت من اسم إبراهيم عادل.

وانتقل إبراهيم عادل إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في خطوة تهدف لمنحه فرصة التألق مجددًا على الساحة الأوروبية.

وكان اللاعب قد أعرب عن رغبته السابقة في مغادرة الجزيرة الإماراتي للبحث عن تحديات جديدة في أوروبا، معتمداً على خبرته ومهاراته لإثبات ذاته مع الفريق الدنماركي.

ويأمل إبراهيم عادل في المشاركة خلال المباريات القادمة ليكون له حضور مؤثر في صفوف نورشيلاند ويعزز من خيارات الفريق الهجومية.