صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام كايزر تشيفز بـ الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي تشكيل الفريق لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى المباراة المقرر غقامتها بعد قليل فى إطار دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
وجاء تشكيل النادي المصري لمواجهة كايزر تشيفز على النحو التالي:
محمود حمدي فى حراسة المرمى وكريم العراقي وخالد صبحي ومحمد هاشم وأحمد منصور ومحمود حمادة وعميد صوافطة وحسن علي وعبدالرحيم دغموم ومنذ طمين وصلاح محسن.
فيما جاء بدلاء النادي المصري البورسعيدي على النحو التالي: عصام ثروت وكريم بامبو وعمرو السعداوي وعمر الساعي ومصطفي العش وميدو جابر وأحمد شرف وكينجسلي ايدوو ومحمد الشامي.