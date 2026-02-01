قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

الزمالك - المصري - أرشيفية
الزمالك - المصري - أرشيفية
عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام مضيفه المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة على أمل تحقيق الفوز للصعود للمركز الأول وضمان بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية.

فيما يحاول فريق المصري البورسعيدي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة بعد الخروج بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الثالثة أمام الزمالك.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - الونش - أحمد عبد الرحيم (إيشو)- محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل - نبيل عماد دونجا- آدم كايد.

الهجوم: شيكو بانزا  - خوان بيزيرا - سيف الدين الجزيري.

ويعاني نادي الزمالك من غياب عدد كبير من اللاعبين قبل مواجهة المصري وهم محمود جهاد - أحمد ربيع - أحمد فتوح - محمد شحاتة - عمر جابر -عمرو ناصر للإصابة

فيما يغيب المغربي محمود بنتايك، لعدم الجاهزية الفنية، وتم استبعاد محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

وتقام مباراة المصري ضد الزمالك اليوم، الأحد، على ملعب ستاد السويس في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة “بين سبورت”.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك المصري البورسعيدي الزمالك ضد المصري

