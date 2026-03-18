المفتي يوضح حكم التبرع عبر صناديق النذور: ضع أموالك في مكانها الصحيح

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن النذور ينبغى أن تؤدى، والواقع أن هذا الأمر له مجالات وقنوات متعددة.

صناديق النذور في مساجد آل البيت

وتابع مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن صناديق النذور في مساجد آل البيت وفي الجمعيات والمستشفيات، وأماكن الطاقة والعبادة، جميعها مقبولة وثوابها معروف، مضيفا: لكن هنا يجب علينا أن نتوقف أمام أوجه الحاجة، وهنا الأمور ينظر فيها بعيدا عن العاطفة.

كما أوضح الدكتور نظير عياد، أن الأموال يجب أن توضع في موضعها الصحيح، وإلى الفئات الأكثر احتياجا، وهذا الأمر يكون أفضل من وضع الأموال في صندوق في مسجد أو في مدرسة أو جمعية.

وأضاف الدكتور نظير عياد، أن الصدقة التي يقدمها المسلم، يجب أن يصحبها طاعة لله، والابتعاد عن المعاصي، وكل ما هو محرم.

