المصري يستضيف الزمالك في قمة أفريقية مصرية.. تعرف على الموعد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة قوية أمام الزمالك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط المهمة، في صراع محتدم على صدارة المجموعة قبل جولات الحسم.

موعد مباراة المصري والزمالك

تقام مباراة المصري والزمالك اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السويس الجديد. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة نظرًا لأهمية اللقاء وتأثيره المباشر على ترتيب المجموعة والتأهل للدور المقبل.

نتيجة مباراة الذهاب: التعادل السلبي

سبق وأن التقى الفريقان في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. هذا التعادل ترك الصراع محتدمًا على صدارة المجموعة، ما يجعل لقاء الإياب أكثر إثارة وتشويقًا.

ترتيب المجموعة قبل اللقاء

يتصدر المصري البورسعيدي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط. ويأتي كايزر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل زيسكو يونايتد ترتيب المجموعة دون أي نقاط. هذا الترتيب يجعل المواجهة بين المصري والزمالك حاسمة على صدارة المجموعة وفرصة لضمان خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

صراع الصدارة والتأهل

مع اقتراب نهاية مرحلة المجموعات، يزداد الضغط على الفريقين لتحقيق الفوز، حيث يسعى المصري لتأكيد تصدره، بينما يحاول الزمالك استعادة الصدارة واستغلال أي تعثر للمنافس المباشر. المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة كل فريق على التعامل مع المباريات الحاسمة وتحقيق الانتصار تحت الضغط، ما يجعلها واحدة من أبرز لقاءات الجولة الحالية في البطولة.



