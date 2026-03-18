تصعيد خطير بالمنطقة.. أحمد موسى: العدوان الإيراني يستهدف السعودية وقطر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العدوان الإيراني ما زال يهاجم الدول العربية الشقيقة، موضحًا أن الهجوم الأخير استهدف كلًا من السعودية وقطر.

الهجمات الإيرانية على دول الخليج

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر أدانت ما حدث من الهجمات الإيرانية على دول الخليج الشقيقة.

وأضاف أن ضرب حقول الغاز في الخليج يؤثر على ملايين البشر، مشيرًا إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري.

وأوضح أن إيران تستهدف الدول العربية بشكل كامل، معتبرًا أن ذلك يمثل تصعيدًا وعدوانًا على الدول العربية، خاصة مع استهداف عواصمها.

وأشار إلى أن إيران تركت إسرائيل، ووجهت هجماتها نحو الدول العربية.

اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة

وأشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة إيرانية في المنطقة الشرقية، فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرضها لهجوم بـ 5 صواريخ باليستية.