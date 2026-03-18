ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

يُعد التهاب الدماغ والنخاع العضلي أو متلازمة التعب المزمن (ME/CFS) مرض خطير وغالبًا ما يكون طويل الأمد، ويؤثر بشكل واضح في قدرة المصاب على ممارسة أنشطته اليومية المعتادة. كما يجعل المجهود البدني والذهني أكثر صعوبة.

تشمل الأعراض:

-صعوبة في التفكير والتركيز.

-إرهاق شديد ومستمر.

الأعراض والتأثير على الحياة اليومية:

-لا يستطيع المصابون بمتلازمة التعب المزمن أداء وظائفهم كما كانوا قبل الإصابة، وقد يجدون صعوبة في القيام بأنشطة يومية بسيطة مثل الاستحمام أو إعداد الطعام.

-غالبًا ما يؤثر المرض في القدرة على: العمل، والدراسة، والمشاركة في الحياة الأسرية والاجتماعية.

-قد يستمر لسنوات، وفي بعض الحالات يؤدي إلى إعاقة شديدة.

العلاج والتعامل مع الحالة:

لا يوجد سبب معروف أو علاج شافٍ لمتلازمة التعب المزمن حتى الآن، لكن يمكن التحكم في بعض الأعراض أو تخفيفها من خلال:

-علاج الأعراض الأكثر تأثيرًا على حياة المريض.

-استخدام الأدوية أو العلاجات المناسبة بعد تقييم الفوائد والمخاطر.

-تعلّم استراتيجيات جديدة لإدارة النشاط اليومي وتقليل الإجهاد.

