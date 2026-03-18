متحدثة الحكومة البريطانية تشيد بدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي

أعربت جوسلين وولار، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقدير المملكة المتحدة للدور الحيوي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما من خلال وساطتها في ملفات حساسة مثل غزة والسودان.

وقالت وولار في تصريحات صحفية إن العلاقة بين مصر وبريطانيا تشكل عنصراً محورياً في السياسة البريطانية بالمنطقة، مؤكدة تطلع المملكة إلى تطوير هذه الشراكة نحو أفق استراتيجي أوسع، وأضافت أنها تتطلع شخصياً إلى القيام بزيارتها الأولى لمصر في المستقبل القريب.

وفيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة، شددت المتحدثة البريطانية على أن الوضع في المنطقة يمر بلحظة خطيرة تؤثر على العالم بأسره، معربة عن أملها في أن يتم التوصل سريعاً إلى إنهاء النزاعات القائمة.