الزمالك يُعاقب «عواد» سرًا في واقعة التسريبات.. واللاعب لم يبلغ النادي بالرحيل| تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك اتخذ قرارًا داخليًا بمعاقبة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، في سرية تامة، على خلفية واقعة تسريب خبر خروجه من قائمة مباراة بتروجت، إلى جانب اعتراضه على قرار الجهاز الفني في ذلك التوقيت.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "وجاء قرار إدارة الزمالك بعدم الإعلان رسميًا عن العقوبة، التزامًا بسياسة النادي بعدم «الإفصاح» أو تصدير الأزمات للخارج، باعتبار الأمر شأنًا داخليًا يتم التعامل معه داخل جدران القلعة البيضاء".

وفى ذات السياق أكد “الغندور” أن حارس الفريق محمد عواد لم يبلغ أحدًا برغبته في الرحيل عن النادي، مشددًا على احترام اللاعب الكبير للنادي ورغبته في الاستمرار، خاصو أنه لاعب مهم للفريق".

وأشار إلى أن جلسة كانت مقرّرة مع عواد لمناقشة بعض الأمور الإدارية والفنية، إلا أنه تقرر تأجيلها إلى ما بعد مباراة الزمالك المهمة أمام المصري غدًا، لضمان التركيز على اللقاء والاستعداد له بشكل كامل.