وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية
دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو
إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
الزمالك يُعاقب «عواد» سرًا في واقعة التسريبات.. واللاعب لم يبلغ النادي بالرحيل| تفاصيل

رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك اتخذ قرارًا داخليًا بمعاقبة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، في سرية تامة، على خلفية واقعة تسريب خبر خروجه من قائمة مباراة بتروجت، إلى جانب اعتراضه على قرار الجهاز الفني في ذلك التوقيت.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "وجاء قرار إدارة الزمالك بعدم الإعلان رسميًا عن العقوبة، التزامًا بسياسة النادي بعدم «الإفصاح» أو تصدير الأزمات للخارج، باعتبار الأمر شأنًا داخليًا يتم التعامل معه داخل جدران القلعة البيضاء".

وفى ذات السياق أكد “الغندور” أن حارس الفريق محمد عواد لم يبلغ أحدًا برغبته في الرحيل عن النادي، مشددًا على احترام اللاعب الكبير للنادي ورغبته في الاستمرار، خاصو أنه لاعب مهم للفريق".

وأشار إلى أن جلسة كانت مقرّرة مع عواد لمناقشة بعض الأمور الإدارية والفنية، إلا أنه تقرر تأجيلها إلى ما بعد مباراة الزمالك المهمة أمام المصري غدًا، لضمان التركيز على اللقاء والاستعداد له بشكل كامل.

