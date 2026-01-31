مدرب الزمالك : رغم إصابات الفريق لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة المصري غدًا في الكونفدرالية الأفريقية هي ثالث مباراة بين الفريقين خلال 15 يومًا، وكل فريق بمثابة كتاب مفتوح للآخر.



وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “الزمالك يمتلك الدوافع لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة وإسعاد الجماهير”.



وواصل معتمد جمال: “عملنا على تحفيز اللاعبين، وأي مشاكل نواجهها تزيد من إصرار الفريق على الفوز ونحولها لدوافع إيجابية، خاصة وأن أهم دافع هو القتال من أجل قميص الزمالك، والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يوجد فارق بين الأساسي أو الاحتياطي”.



وتابع المدير الفني: “رغم الإصابات التي يعاني منها الفريق، لكن لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين، وكل مباراة لها المجموعة التي ستنفذ خطتي”.



وأضاف معتمد جمال: “المجموعة لن تنتهي بمباراة الغد، وكل المباريات صعبة، ولا نفكر إلا في تحقيق الفوز غدًا لاعتلاء الصدارة، ولا تفكير حاليًا في مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز”.



وواصل قائلًا: “عمر جابر لم يتعاف حتى الآن من إصابته وننتظر عودته، ومحمود بنتايج لم يخض سوى مران وحيد، كما أن عودة عبد الله السعيد أمر إيجابي، وأحمد ربيع اقترب من التواجد مع الفريق، وعند اكتمال صفوف الفريق سيكون الفريق أقوى”.



واختتم المدير الفني معلقًا على موقف محمد عواد قائلًا: “الأمر يحدث داخل أي فريق ولا يوجد لاعب يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، وما حدث مجرد نرفزة ملعب والحارس استقبل قراري بصدر رحب، وهدفي أن يتواجد في كل مركز أكثر من لاعب جاهز”.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد السويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.