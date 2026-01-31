قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
رياضة

مدرب الزمالك : رغم إصابات الفريق لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين

معتمد جمال
معتمد جمال
حسام الحارتي

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة المصري غدًا في الكونفدرالية الأفريقية هي ثالث مباراة بين الفريقين خلال 15 يومًا، وكل فريق بمثابة كتاب مفتوح للآخر.


وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “الزمالك يمتلك الدوافع لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة وإسعاد الجماهير”.


وواصل معتمد جمال: “عملنا على تحفيز اللاعبين، وأي مشاكل نواجهها تزيد من إصرار الفريق على الفوز ونحولها لدوافع إيجابية، خاصة وأن أهم دافع هو القتال من أجل قميص الزمالك، والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يوجد فارق بين الأساسي أو الاحتياطي”.


وتابع المدير الفني: “رغم الإصابات التي يعاني منها الفريق، لكن لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين، وكل مباراة لها المجموعة التي ستنفذ خطتي”.


وأضاف معتمد جمال: “المجموعة لن تنتهي بمباراة الغد، وكل المباريات صعبة، ولا نفكر إلا في تحقيق الفوز غدًا لاعتلاء الصدارة، ولا تفكير حاليًا في مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز”.


وواصل قائلًا: “عمر جابر لم يتعاف حتى الآن من إصابته وننتظر عودته، ومحمود بنتايج لم يخض سوى مران وحيد، كما أن عودة عبد الله السعيد أمر إيجابي، وأحمد ربيع اقترب من التواجد مع الفريق، وعند اكتمال صفوف الفريق سيكون الفريق أقوى”.


واختتم المدير الفني معلقًا على موقف محمد عواد قائلًا: “الأمر يحدث داخل أي فريق ولا يوجد لاعب يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، وما حدث مجرد نرفزة ملعب والحارس استقبل قراري بصدر رحب، وهدفي أن يتواجد في كل مركز أكثر من لاعب جاهز”.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد السويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

نور محمود

رمضان 2026 .. نور محمود شقيق أحمد رزق في مسلسل «اللون الأزرق»

احمد العوضي ودرة

أحمد العوضي يكشف من حفل المتحدة تفاصيل دور دُرّة في «علي كلاي» ويعد الجمهور بمفاجأة درامية

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمى الثانى لمسلسل "أولاد الراعي"

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

