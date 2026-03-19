تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض شنّ المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة في إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها إن ترامب كان على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز في جنوب إيران، وأنه أيّد الهجوم باعتباره "رسالة" إلى طهران في أعقاب هجماتها على السفن في مضيق هرمز.

بحسب المصادر، يعتقد الرئيس أن إيران "فهمت الرسالة" وأنها تعارض الآن أي هجمات أخرى على البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية. وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أن ترامب قد يدعم لاحقاً شنّ المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، وذلك تبعاً للإجراءات التي ستتخذها طهران بشأن مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية، والذي يسعى ترامب حالياً لتشكيل تحالف دولي لفتحه.