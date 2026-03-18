زيلينسكي يدعو ترامب وستارمر إلى الاجتماع والتوصل إلى أرضية مشتركة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لعقد اجتماع والتوصل إلى تفاهم في أعقاب انتقادات واشنطن لتردد لندن في التدخل بالحرب الإيرانية.

أدلى الرئيس الأوكراني بهذا التصريح عقب محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، وقال زيلينسكي: "لا يمكنني أن أملي على ترامب ما يفعله. كير شريك ذكي وهادئ للغاية. بكل تأكيد".

وأضاف: "أعتقد أن كير على تواصل مع الرئيس ترامب. بإمكانه الاجتماع به، ويمكنه إعادة بناء تلك العلاقة، فهذا أمر وارد"، مؤكدا أنه لا يرى أي مشكلة في ذلك، لأن "تاريخكما أقوى من مشاعر شخصين أو ثلاثة".

بحسب زيلينسكي، فإنه "يرغب بشدة في أن يلتقي الرئيس ترامب مع ستارمر.. حتى يتبنيا موقفا مشتركا".

كما أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الحرب في أوكرانيا، نظرا لتأجيل المفاوضات لإنهاء الحرب الروسية بشكل متكرر.

ووقع زيلينسكي وستارمر بيانا مشتركا عقب محادثات في لندن. ستخصص بموجبه المملكة المتحدة ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لأوكرانيا حتى عام 2030/ 2031.