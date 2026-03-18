ترامب يكشف موعد نهاية الحرب على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي عندما نتأكد أن إيران لن تتمكن لمدة طويلة من تهديد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي من دول المنطقة.

وقال ترامب في تصريحات له : النظام الإيراني كان يقتل البشر لـ 47 عاما وكان يهدد الولايات المتحدة والعالم وإيران ارتكبت حماقة بمهاجمة جيرانها.



وأضاف ترامب: لعل ما يحدث من شأنه أن يحرك بعض حلفائنا ممن لم يستجيبوا بعد وبسرعة .وحملتنا ستضمن وصول موارد الطاقة إلى دول العالم ولن نسمح بنظام إرهابي أن يتخذ من العالم رهينة.

وأكمل الرئيس الأمريكي ترامب قائلا : نحمي العالم مما يفعله النظام الإيراني ونتقدم بنجاح. وكل الأسلحة التي دمرناها في إيران كانت موجهة للشرق الأوسط وكانت ستدمر إسرائيل. وإيران كانت ستسيطر على الشرق الأوسط لو لم نهاجمها.

وتابع ترامب: ستصبح إمدادات الطاقة أكثر ضمانا بعد التخلص من النظام الإيراني. وسنتخلص من التهديد الإيراني مرة واحدة وللأبد وستصبح أسعار الطاقة بعد ذلك أرخص والإمدادات أضمن.

وزاد : إغلاق المضيق لا يؤثر على الولايات المتحدة وسنرفع العقوبات عن بعض موردي الطاقة ومن يعرف ربما لن نفرض العقوبات مجددا.

وأمضى ترامب قائلا : فقدت إيران قيادتها ودفاعها الجوي ومنصاتها لإطلاق القذائف و تمكننا من محو قدرات إيران البحرية خلال يومين . وقدرة إيران لإطلاق الطائرات المسيرة إنخفضت إلى 20%.

وأردف ترامب: لم يكن أحد يتخيل أن ننجز المهمة بهذه السرعة ولدينا أفضل قوة عسكرية في العالم فالنجاح العسكري الذي أنجزناه هائل رغم ان إيران كانت قوة عسكرية كبيرة. ولدينا استخبارات يقظة وستتعامل مع أي خلايا إيرانية نشطة داخل الولايات المتحدة.

وتابع ترامب: أصابتني خيبة أمل باختيار المرشد الأعلى الجديد ما يعني أنه سيمضي على نفس المسار. وإيران خلال الست أشهر الماضية تمكنت من الحصول على آلاف القذائف التي كانت موجهة للشرق الأوسط. وإيران كانت تسعى للسيطرة على الشرق الأوسط لكننا كنا هناك قبلهم.

وأشار ترامب إلى أن فتح مضيق هرمز يخدم الصين ودول أخرى، مؤكدا ان بلاده لا تتأثر من إغلاق المضيق.

وختم ترامب قائلا : أود مساعدة الشعب الإيراني لكنهم موجودون الآن في نظام لا يسمح لنا بمساعدتهم.