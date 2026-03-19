عقد الجامع الأزهر ملتقى علميًّا بعد صلاة التراويح، تحت عنوان «آداب العيد في الإسلام»، بمشاركة د. محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية ووكيل كليتي الإعلام والدعوة السابق بجامعة الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، وأدار الملتقى علي حبيب، الباحث بإدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، وذلك بحضور نخبة من العلماء وطلاب العلم والمصلين.

ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش آداب العيد في الإسلام

وأوضح د. محمود الصاوي أن العيد فرصة لإظهار القيم الإسلامية العليا، مثل الفرح المشروع، والتراحم بين الناس، والالتزام بالآداب الشرعية التي تعكس سلوك المسلم وقيمه، مشيرًا إلى أن اتباع السنة النبوية في الاحتفال بالعيد يضمن صحة الممارسة وتمام الحكمة من هذه الشعيرة.

وأكد فضيلته أن آداب العيد تشمل صلة الرحم، والإحسان إلى المحتاجين، وإظهار الفرحة بطرق مشروعة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تعكس مدى وعي المسلم بأحكام دينه، وتساعد على تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

من جانبه، أشار الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، إلى أن آداب العيد لا تقتصر على جانب الاحتفال والفرحة فقط، بل تشمل أيضًا تذكير المسلمين بالواجبات الاجتماعية والدينية، مثل صلة الرحم، ومساعدة المحتاجين، والالتزام بالقيم الأخلاقية في التعامل مع الآخرين.

وأكد فضيلته أن الملتقى يهدف إلى غرس هذه المفاهيم العملية في نفوس الحضور، بما يضمن أن يكون عيد المسلم فرصة لتعزيز المحبة والتراحم، وتحقيق الانسجام بين الروحانيات والممارسات اليومية.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك عبر برنامج حافل بالملتقيات والدروس العلمية التي يقدمها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، في إطار جهوده لنشر الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية بين المسلمين.