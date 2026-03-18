نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
الدولار يستقر أمام الجنيه بعد تثبيت الفائدة الأمريكية… وأسعار البنوك تتحرك بهدوء
آخر موعد لإخراج زكاة الفطر2026.. هل يجوز في العيد؟

يبحث الجميع مع حلول الأيام الأخيرة من شهر رمضان عن تفاصيل زكاة الفطر 2026، وآخر موعد لإخراج الزكاة، ونصيب الفرد الواحد من الزكاة الذي حددته دار الإفتاء المصرية، وهل يجوز إخراج الزكاة نقوداً؟، حيث يتساءل الكثير عن كل هذه الأمور عبر مواقع البحث، وهو ما نستعرضه لكم تفصيلاً في السطور التالية.

الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر وطريقة الحساب وموعد إخراجها - الوطن

قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 1447 هـ – 2026 م بحد أدنى 35 جنيهًا عن كل فرد.

وجاء تحديد هذه القيمة؛ بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، مع التأكيد على أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى، ويُستحب الزيادة عليه لمن يستطيع.

هل يجوز إخراج الزكاة نقودا؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء، ولمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت أن هذا الرأي أخذ به الإمام أبو حنيفة وعدد من فقهاء المالكية، كما ورد في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، مشيرة إلى أن الفتوى المعمول بها في مصر تجيز إخراجها نقدًا لما فيه مصلحة للمحتاجين.

هل يجوز إخراج مبلغ أكبر من 35 جنيهًا؟

بيَّنت الإفتاء أنه تم تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا؛ جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأى الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية، وغيرهم، بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها | المصري اليوم

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2026

بحسب دار الإفتاء المصرية، يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان، ويستمر حتى قبل صلاة عيد الفطر.

ويُعد آخر موعد لإخراجها هو قبل صلاة العيد، حيث يُكره تأخيرها عن هذا الوقت، حتى تصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وأكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطرتَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان.


هل يجوز اخراج زكاة الفطر بعد عيد الفطر؟

وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في رمضان ويستمر حتى ما قبل صلاة عيد الفطر 2026، والأفضل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: “فرضَ رسولُ اللَّهِ- صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ-، زَكاةَ الفطرِ؛ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطعمةً للمساكينِ، من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ؛ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ؛ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ”.

زكاة الفطر زاكة الفطر2026 قيمة زكاة الفطر في مصر اخر موعد لاخراج زكاة الفطر مبلغ زكاة الفطر

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة

صناعة النواب: مصر أمام فرص لتعزيز الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

برلماني: الحرب تهدّد الطاقة عالميًا وتزيد حالة التردّد في الاستثمارات

النائب عماد الغنيمي

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

