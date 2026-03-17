قيمة زكاة الفطر 2026.. آخر موعد لإخراجها

رشا عوني

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ارتفعت عمليات البحث عن قيمة زكاة الفطر2026، وما إذا كان يجوز إخراج الزكاة نقوداً أم حبوب، حيث يتساءل الجميع عن هذا الأمر تحديداً قبل إخراج الزكاة ومعرفة نصيب الفرد الواحد من الزكاة، وهو ما جعلنا نستعرض كل تفاصيل زكاة الفطر2026 في السطور التالية وآخر موعد لإخراج الزكاة.

قيمة زكاة الفطر2026

حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام ١٤٤٧هـ- ٢٠٢٦م بـ (٣٥ جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

زكاة عيد الفطر

 

هل يجوز إخراج الزكاة نقود؟


نعم، حيث أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى ٣٥ جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر


وبحسب دار الإفتار المصرية، فيجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وأكدت دار الإفتاء أنه يَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان.

مقدار زكاة الفطر 2026 من الأرز.. الإفتاء تحدد كيفية حسابها في مصر - تليجراف مصر

هل يجوز اخراج زكاة الفطر بعد عيد الفطر


يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

الوقت الأفضل: قبل صلاة عيد الفطر مباشرة.

ويُستحب إخراجها في اليومين الأخيرين من رمضان.

يُحرم تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها بعد ذلك تكون قضاءً وعليه إثم.

لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟

قالت دار الإفتاء المصرية أن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.

ونوهت انه قد جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". 

فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لفقير لا يصلي؟

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معيار إعطاء الزكاة للفقير يعتمد بشكل أساسي على تحقق وصف المسكنة والحاجة الذي حدده الله عز وجل في كتابه العزيز، وليس على أساس التزام الشخص بالصلاة من عدمه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تقديم المال للمحتاج يمكن أن يكون فرصة طيبة لدعوته وحثه برفق على المحافظة على ركن الصلاة وتوضيح مكانتها العظيمة في الإسلام.

وفصل أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار الفارق الجوهري بين مصارف الزكاة ومسألة التدين الشخصي، موضحاً أن الشرع الحنيف حصر الجهات المستحقة للزكاة في ثمانية أصناف بنص الآية الكريمة من سورة التوبة، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، وهي فريضة محكمة من الله العليم الحكيم لا ترتبط بمستوى العبادة الشخصية للمستحق.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

علي لاريجاني

إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله

شيخ الأزهر

كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ.. 7 رسائل حاسمة من الأزهر لـ«إيران»

شيخ الأزهر

الأزهر: نرحب بمساعي القيادة المصرية الصادقة لوقف العمليات العسكرية في المنطقة

الشيخ خالد الجندي

هل السلبية أخطر من الفعل نفسه؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

