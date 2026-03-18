قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مساس بكهرباء المنازل.. أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات
المستفيدون والمحرومن من إجازة عيد الفطر 2026 وفقا للقانون
رئيس كاف: من المبادئ الأساسية لدينا عدم تفضيل أي دولة إفريقية على أخرى
أحمد موسى: الحكومة تطبق إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الإقليمية
الدفاع السعودية تعترض 6 مسيرات.. تصاعد الهجمات يضع المنشآت الحيوية تحت التهديدات
الإمارات تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. الجمعة أول أيام العيد
بعد هجوم رأس لفان.. قطر تطرد مسؤولين إيرانيين وتمنحهما 24 ساعة للمغادرة
مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير في طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي
موجهًا بالوقوف بجوارهم.. شيخ الأزهر يُعزي أسرة طالب الدراسات الإسلامية ببني سويف
أحمد موسى يدعو لتفعيل الدفاع العربي المشترك: ما يحدث أخطر من غزو العراق وتحذير من اتساع الحرب
بسبب الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالسب والضرب في الغربية
بعد استهداف منشآت الطاقة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد عسكري «قوي» ويدعو لإخلاء منشآت النفط بالخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

كريم عاطف

بدأت ملامح التغير تظهر مجددا في سوق السيارات المصري بعد فترة من الاستقرار النسبي، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن والطاقة عالميا، بعد تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهي عوامل ألقت بظلالها على الأسعار وحركة البيع داخل السوق.

استيراد سيارات المصريين بالخارج

وفي هذا السياق، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق يواجه حاليا تحديات جديدة قد تدفع الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، نتيجة التأثير المباشر للأوضاع الاقتصادية والسياسية الإقليمية.

وأوضح أبو المجد في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قطاع السيارات في مصر لم يتعاف بشكل كامل من الأزمات المتلاحقة التي بدأت منذ عام 2019، والتي شملت تطبيق اتفاقيات الإعفاء الجمركي الأوروبية، ثم تداعيات جائحة كورونا، وأزمة سلاسل التوريد العالمية، وصولا إلى التغيرات المستمرة في سعر الصرف، وتسجيل السوق أدنى مستويات مبيعاته في عام 2024.

مباردة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق شهد مؤخرا حالة من التحسن النسبي، مدعومة باستقرار سعر العملة الأجنبية وتوافر السيارات، إلى جانب العروض التنافسية التي قدمها الوكلاء، مثل أنظمة التقسيط بدون فوائد وخدمات الصيانة الممتدة، ما ساهم في تحفيز الطلب.

إلا أن هذا التحسن بدأ يتراجع مؤخرا، مع ارتفاع سعر الدولار بنحو 10% خلال فترة قصيرة، فضلا عن زيادة تكاليف الوقود والشحن والتأمين عالميا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد السيارات وبالتالي أسعارها للمستهلك.

كما أشار إلى أن التوترات في الممرات البحرية الحيوية، مثل باب المندب، أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مما زاد من الأعباء على الواردات، وفي مقدمتها السيارات.

ورغم هذه الضغوط، أوضح أن بعض المستهلكين اتجهوا إلى الشراء تحسبا لزيادات جديدة، وهو ما ساهم في تنشيط جزئي للمبيعات خلال الفترة الأخيرة.

استيراد سيارات

ودعا أبوالمجد في النهاية، المواطنين إلى الاحتفاظ بسياراتهم الحالية إذا كانت بحالة جيدة، مع إجراء الصيانة اللازمة، بينما نصح الراغبين في الشراء بالإسراع في اتخاذ القرار قبل أي زيادات متوقعة في الأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

