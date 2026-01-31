الونش لجماهير الزمالك: لا أستطيع أن أوفيكم حقكم.. الجميع يرحل وأنتم الباقون

أكد محمود حمدي "الونش" نجم الزمالك على أهمية مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمود الونش

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الفوز في لقاء المصري سيجعلنا في صدارة المجموعة وهذا أمر نعلمه ونسعى لتحقيقه في لقاء الغد".

وتابع الونش: "مباراة الفريقين السابقة كان بها تحفظ من كلا الفريقين، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد، وأن نحقق الفوز".

ووجه الونش رسالة لجماهير الزمالك في ختام حديثه قائلًا: "لا أستطيع أن أوفيكم حقكم على الفترة الصعبة الماضية، وأنتم الداعم الأول للفريق، وأطالبكم بالاستمرار في دعم النادي، لأن الجميع يرحل سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو مجالس إدارة، ولابد من استمراركم في مساندة الزمالك وعدم الانحياز لأي شخص من الأشخاص.

واختتم" اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعادكم، وأتمنى أن تكون مباراة الغد بداية جيدة ونحقق الفوز من أجل الجمهور".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد السويس، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.