استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
رياضة

سفيرة مصر في رواندا تستقبل أبطال اليد وتكرمهم بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

استقبلت السفيرة حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية في رواندا، بعثة المنتخب المصري لكرة اليد، وحرصت على تكريم أبطال الفراعنة بعد تألقهم اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها رواندا، في لفتة تعكس دعم الدولة المصرية الدائم لأبنائها الرياضيين في المحافل القارية والدولية.

وشهد اللقاء حضور الكابتن مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، الذي أشاد بالمستوى الكبير الذي يقدمه المنتخب المصري، مؤكدًا أن الفراعنة يواصلون ترسيخ مكانتهم كقوة كبرى ومهيمنة على كرة اليد الأفريقية.

كما حضر التكريم الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب، الذي وجّه الشكر للسفيرة حنان شاهين على حسن الاستقبال والدعم المعنوي الكبير للاعبين والجهاز الفني، مشددًا على أن هذه اللفتة كان لها بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهات الحاسمة في البطولة.

وأكد رئيس البعثة أن المنتخب عازم على مواصلة العروض القوية، والقتال من أجل الحفاظ على اللقب ورفع اسم مصر عاليًا، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها.

المنتخب الوطني المنتخب المصري السفيرة المصريه

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

الونش

الونش لجماهير الزمالك: لا أستطيع أن أوفيكم حقكم.. الجميع يرحل وأنتم الباقون

معتمد جمال

مدرب الزمالك : رغم إصابات الفريق لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين

سفيرة مصر في رواندا تستقبل أبطال اليد وتكرمهم بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

