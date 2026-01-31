سفيرة مصر في رواندا تستقبل أبطال اليد وتكرمهم بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

استقبلت السفيرة حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية في رواندا، بعثة المنتخب المصري لكرة اليد، وحرصت على تكريم أبطال الفراعنة بعد تألقهم اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها رواندا، في لفتة تعكس دعم الدولة المصرية الدائم لأبنائها الرياضيين في المحافل القارية والدولية.

المنتخب الوطني

وشهد اللقاء حضور الكابتن مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، الذي أشاد بالمستوى الكبير الذي يقدمه المنتخب المصري، مؤكدًا أن الفراعنة يواصلون ترسيخ مكانتهم كقوة كبرى ومهيمنة على كرة اليد الأفريقية.

كما حضر التكريم الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب، الذي وجّه الشكر للسفيرة حنان شاهين على حسن الاستقبال والدعم المعنوي الكبير للاعبين والجهاز الفني، مشددًا على أن هذه اللفتة كان لها بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهات الحاسمة في البطولة.

وأكد رئيس البعثة أن المنتخب عازم على مواصلة العروض القوية، والقتال من أجل الحفاظ على اللقب ورفع اسم مصر عاليًا، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها.