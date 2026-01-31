قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
رغم دعوات معارضة ترامب.. الاتحاد الألماني يستبعد مقاطعة كأس العالم

مجدي سلامة

استبعد الاتحاد الألماني لكرة القدم مقاطعة كأس العالم، رغم دعوات داخلية لتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الاتحاد في بيان: "نؤمن بقوة الرياضة في توحيد الصفوف، وبالأثر العالمي الذي يمكن أن تُحدثه بطولة كأس العالم لكرة القدم. هدفنا هو تعزيز هذه القوة الإيجابية، لا منعها".

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) أن لجنته التنفيذية اجتمعت وناقشت خيار مقاطعة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو اقتراح طرحه نائب رئيس الاتحاد، أوكي غوتليش، الأسبوع الماضي.

وأشار غوتليش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس نادي سانت باولي في الدوري الألماني، إلى تصرفات وتصريحات ترامب الأخيرة، قائلاً إن الوقت قد حان "للنظر بجدية" في المقاطعة.

وفيما يبدو أنه توبيخ علني لغوتليش، قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن "المناقشات حول السياسة الرياضية يجب أن تُجرى داخلياً وليس علناً".

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المقاطعة "ليست مطروحة حالياً". الاتحاد الألماني لكرة القدم على اتصال بممثلين عن السياسة والأمن والأعمال والرياضة استعدادًا للبطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وقد أثار ترامب الفتنة في أوروبا بمحاولته ضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية المعارضة، كما أثارت الإجراءات الأمريكية في فنزويلا وفي الداخل، في التعامل مع الاحتجاجات في المدن الأمريكية، مخاوف متزايدة.

ونصح رئيس الفيفا السابق، سيب بلاتر، الأسبوع الماضي، المشجعين بالابتعاد عن البطولة.

لكن بلاتر، عندما كان رئيسًا، عارض دعوات مقاطعة كأس العالم 2018 في روسيا بسبب المخاوف بشأن أوكرانيا.

وقال حينها: "لا يمكن مقاطعة كرة القدم في أي بلد".

وقبل انطلاق بطولة هذا الصيف، يشعر المشجعون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار التذاكر، في حين أن حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب قد يمنع أيضًا مشجعي بعض الدول المشاركة من الحضور.

على الأقل، سيشارك المنتخب الألماني.

واختتم الاتحاد الألماني لكرة القدم: “نريد المنافسة بنزاهة مع المنتخبات الأخرى المتأهلة الصيف المقبل، ونريد حضور الجماهير، في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمهرجان كرة قدم سلمي في الملاعب ومناطق المشجعين - تمامًا كما شهدنا في بطولة أوروبا 2024 في بلدنا”.

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

المتهمين

بعد فيديو على السوشيال ميديا.. القبض على طرفي مشاجرة في المنيا

المتهم

القبض على عامل ضرب طالبا بسلاح أبيض بالشرقية

انتشال جثمان غريق

انتشال جثمان شاب غرق في البحر اليوسفي بسمالوط بالمنيا

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

