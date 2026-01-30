أليو ديانج في فالنسيا الإسباني بعد كأس العالم .. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن لاعب الأهلي اليو ديانج في صفقة انتقالية في الانتقالات الشتوية.

خالد الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اليو ديانج في فالنسيا الاسباني بعد كأس العالم في صفقة انتقال حر و مضي علي العقود وهيكمل مع الأهلي حتي نهاية شهر مايو".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موقف ييس توروب المدير الفني للفريق من رحيل أليو ديانج نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن المدير الفني للنادي الأهلي تمسك ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع شوبير أن توروب يرى أن الأهلي بحاجة إلى ديانج وأنه عنصرًا أساسيًا في خط وسط الفريق، لذلك رفض العرض المقدم من فالنسيا

واضاف شوبير ان توروب طالب بضرورة استمرار اللاعب مع الفريق خلال الأشهر الستة المقبلة حتى تستقر الأمور داخل النادي مع اللاعب.