لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أمير هشام يكشف عن مفاجآت في أزمة إمام عاشور.. تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي أمير هشام رسالة لـ الكابتن سيد عبد الحفيظ بشأن أزمة اللاعب إمام عاشور مع القلعة الحمراء.

أزمة إمام عاشور 

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الكواليس في موضوع امام عاشور كتير، جزء منها اتقال واتحكى وفيه تفاصيل تانية اكيد، لكن وبمنتهى الوضوح ومعتقدش ان الكلام ده ممكن يزعل حد.. 

أتمنى من الكابتن سيد عبد الحفيظ، بخبرته الكبيرة تحديداً في منصب مدير الكرة انه يساند ويساعد الكابتن وليد صلاح الدين وأن يكون فيه تداخل ودعم مباشر وأن يكون ده بتوجيه من الكابتن محمود الخطيب او من ادارة النادي وده مش عيب خالص بالعكس الاستفادة من الخبرات لا يقلل ابداً من قيمة الكابتن وليد صلاح وله مني طبعاً كل التقدير والاحترام. وأعتقد ان ده واجب على الكابتن سيد عبد الحفيظ في رأيي".

وتابع :"الكابتن وليد صلاح الدين نجم كبير واسم تقيل في تاريخ الكرة المصرية وده محدش يقدر ينكره، وهو بطبعه راجل محترم ومبيحبش يزعل حد ودايمًا بيحاول يحتوي وده شيء يُحترم، لكن الحقيقة إن التعامل مع اللاعبين الكبار وإدارة الأزمات محتاج خبرات أكتر او محتاج شوية وقت لان في الاهلي دايماً الضغوط مختلفة وأكبر بكتير طبعاً".

وأضاف :" في الإدارة مش دايمًا ينفع نمسك العصاية من النص وانا هنا بتكلم في العموم، أحيانًا الحسم بيكون ضروري وعلى فكرة طبيعي جدًا إن فيه ناس تزعل منك وناس تبقى راضية عنك طول ما إنت بتاخد قرارات صح لمصلحة المنظومة من وجهة نظرك الاهم ان يكون فيه قرار ولازم يكون فيه حسم وحزم بعيداً عن أي مواءمات".

واختتم: "بالمناسبة عقوبة إمام عاشور كانت بالتنسيق الكامل بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ وفقط".

وكان الناقد الرياضي عمرو الدردير كشف عن كواليس الإتصال الهاتفي بين سيد عبد الحفيظ واللاعب إمام عاشور بعد أزمته الأخيرة في القلعة الحمراء.

سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خلال اتصال هاتفي مع سيد عبد الحفيظ، إمام عاشور يعتذر عما بدر منه مؤكدا أنه كان يعاني من وعكة صحية ليلة السفر، ويؤكد امتثاله للعقوبات الموقعة من النادي الأهلي والتزامه في التدريبات المنفردة بدءا من يوم السبت".

وتسببت أزمة هروب اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، من بعثة الفريق المسافر إلى تنزانيا، في حالة من الجدل لدى الوسط الرياضي والجماهير المصرية خلال الساعات الماضية.

أزمة خلف الكواليس

وكشف الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم، عن وجود أزمة حقيقية خلف الكواليس في أزمة غياب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور عن سفر الفريق إلى تنزانيا، والعقوبة التي أعلنها النادي ووقّعها على اللاعب.

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة تتعلق بخلاف بين إمام عاشور ووكيل أعماله من جهة، وإدارة النادي من جهة أخرى، بسبب رغبة اللاعب في تعديل عقده وزيادة راتبه بما يتناسب مع بعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو.

وأشار إلى أن غياب اللاعب عن الفريق قد يكون أحد أساليب الضغط التي يمارسها اللاعب ووكيله على إدارة الأهلي، متوقعًا أن تحاول الإدارة التوصل إلى حل وسط يرضي اللاعب من الناحية المالية، دون الإخلال بتوازن الرواتب أو مبادئ النادي.

وشدد على أن تمسك اللاعب بموقفه قد يدفع إدارة القلعة الحمراء للتفكير في عرضه للبيع، تجنبًا لتحوله إلى عنصر توتر داخل غرفة الملابس.

عقوبة إمام عاشور

وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة الإيقاف على لاعبه إمام عاشور لمدة أسبوعين، ضمن حزمة من العقوبات الانضباطية التي فرضها النادي عقب تخلف اللاعب عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وشملت العقوبات إيقاف إمام عاشور عن المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه ماليًا مبلغ 1.5 مليون جنيه، مع خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد طوال فترة الإيقاف، في إطار سياسة النادي الصارمة للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.

إمام عاشور سيد عبد الحفيظ الاهلي الزمالك

المزيد

