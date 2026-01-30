رامز جلال يدفع .. نجوم الأهلي يحققون مبالغ كبيرة من البرامج التليفزيونية

كشفت مصادر، أن ياسر إبراهيم، مروان عطية، وزيزو حصلوا على 35 ألف دولار لكل منهم للظهور في برنامج رامز جلال، في حين حصل إمام عاشور على 50 ألف دولار بعد تفاوض شديد مع فريق البرنامج.

نصيب الأهلي من المبالغ

طبقًا للسياسات المعمول بها داخل القلعة الحمراء، سيحصل النادي على نصف مبلغ إمام عاشور، أي 25 ألف دولار، وهو الإجراء المعتاد عند مشاركة اللاعبين في البرامج التليفزيونية أو الإعلانية.

خلفية التعامل

الصفقات الإعلامية للنجوم أصبحت جزءًا من استغلال شعبيتهم، مع الالتزام بالقوانين الداخلية للأندية التي تحدد نسبة من أي دخل خارج النشاط الرياضي، بما يحافظ على مصالح النادي وينظم مشاركة اللاعبين في الإعلام.