تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر.. شبورة مائية وأمطار واضطراب الملاحة
رئيس قضايا الدولة يكرم وزير العدل في احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الهيئة
مع تصدير 67 ألف طن .. الزراعة : إنتاج 7.1 مليون طن طماطم
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

مروج حسني

كشفت الفنانة نسرين أمين، في لقاء خاص مع قناة صدى البلد، عن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، مؤكدة استمرار نشاطها في السينما والدراما.


 

وأوضحت أنها تنتظر عرض فيلم «بيج رامي» للنجم رامز جلال، مشيرة إلى أن موعد العرض لم يُحدد بعد.


 

وعن مشاركتها في مقالب رامز جلال خلال الموسم الحالي، أكدت نسرين أمين بروح مرحة أنها نجت هذا العام، قائلة: «لأ الحمدلله هربت السنادي».


 

وأضافت أنها بدأت تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «حق ضايع» مع الفنان أحمد صلاح حسني، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال متنوعة تعكس خبرتها الفنية.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

