هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

كشفت الفنانة نسرين أمين، في لقاء خاص مع قناة صدى البلد، عن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، مؤكدة استمرار نشاطها في السينما والدراما.





وأوضحت أنها تنتظر عرض فيلم «بيج رامي» للنجم رامز جلال، مشيرة إلى أن موعد العرض لم يُحدد بعد.





وعن مشاركتها في مقالب رامز جلال خلال الموسم الحالي، أكدت نسرين أمين بروح مرحة أنها نجت هذا العام، قائلة: «لأ الحمدلله هربت السنادي».





وأضافت أنها بدأت تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «حق ضايع» مع الفنان أحمد صلاح حسني، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال متنوعة تعكس خبرتها الفنية.





