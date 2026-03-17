السعودية تعلن اعتراض وتدمير 12 مسيرة الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير 12 مسيرة الساعات الماضية في المنطقة الشرقية من المملكة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن السلطات الأمنية نجحت في اعتقال 10 أجانب بينهم 4 بتهم التجسس و3 خططوا لتنفيذ عمليات ميدانية شمال شرق البلاد.

وفي وقت لاحق ، وجه جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ، رسالة موجهة بشكل مباشر إلى المواطنيين الإيرانيين.

وجاء في الرسالة، التي نشرت باللغة الفارسية على قناة رسمية تابعة للموساد على “تيليجرام”، نداء مفتوحًا إلى المواطنين الإيرانيين تحت عنوان «سنعيدكم إلى أيام المجد»، حيث دعا الجهاز الإيرانيين إلى التواصل معه وتقديم المعلومات والصور ومقاطع الفيديو.

وقالت الرسالة: “إخواننا وأخواتنا الإيرانيون، لستم وحدكم! لقد أنشأنا لكم قناة تيليجرام خاصة وآمنة للغاية معًا سنعيد لإيران أمجادها شاركونا صورًا ومقاطع فيديو لنضالكم العادل ضد النظام. والأهم من ذلك كله، اعتنوا بأنفسكم!”

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع بدأته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لطهران وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية على العملية اسم «الغضب العارم»، تعد الأولى من نوعها منذ غزو العراق عام 2003 من حيث السعي المعلن لتغيير نظام سياسي في المنطقة، وقد سبقتها استعدادات عسكرية شملت حشدا بحريا وجويا كبيرا.