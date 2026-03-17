أسعار ومواصفات لكزس IS موديل 2026 في السعودية

تعزز علامة لكزس من تواجدها في السوق السعودي، بعد تقديم النسخة IS موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الرياضية، مع باقة من التجهيزات، وبأسعار تبدأ من 213,440 ريال.

محرك وأداء لكزس IS موديل 2026

ترتكز السيارة على محرك سداسي الأسطوانات بتصميم V وسعة 3.5 لتر، وهو محرك قادر على إنتاج قوة تصل إلى 311 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران نحو 380 نيوتن متر.

لكزس IS موديل 2026

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من ثماني سرعات يعمل مع نظام الدفع الخلفي للعجلات، ما يمنح السيارة طابعًا رياضيًا واضحًا أثناء القيادة.

وبهذه القدرات تستطيع لكزس IS موديل 2026 التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 6 ثوانٍ، مما يجعلها واحدة من ابرز سيارات الأداء المرتفع.

تصميم لكزس IS موديل 2026

يحافظ التصميم الخارجي للسيارة على ملامح السيدان الرياضية التي تشتهر بها هذه الفئة، مع مجموعة من العناصر التقنية التي تعزز من المظهر والأداء.

وتتضمن الواجهة الأمامية مصابيح تعمل بتقنية LED، مع نظام للتحكم التلقائي في الإضاءة العالية لزيادة وضوح الرؤية في الطرق المظلمة، وفي الفئات الأعلى تجهيزًا، تحصل السيارة على مصابيح أمامية متطورة تضم 3 عدسات LED.

لكزس IS موديل 2026

كما توفر لكزس IS موديل 2026 عجلات قياس 18 بوصة في الفئات القياسية، بينما تقدم الفئات الأعلى عجلات رياضية قياس 19 بوصة، إلى جانب فتحة سقف كهربائية.

مقصورة وتجهيزات لكزس IS موديل 2026

ركزت لكزس على دمج التقنيات الرقمية مع عناصر الاستخدام، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة توفر معلومات القيادة بشكل واضح، إلى جانب شاشة لنظام المعلومات والترفيه بالحجم نفسه.

لكزس IS موديل 2026

كما تدعم المنظومة الاتصال اللاسلكي عبر نظام Apple CarPlay، وتشمل التجهيزات كذلك شاحنًا لاسلكيًا متوافقًا مع معيار Qi، بالإضافة إلى منفذين USB من نوع Type-C. كما تتوفر خاصية تشغيل المحرك عن بعد، مع نظام تكييف أوتوماتيكي.

تقدم السيارة مجموعة من تقنيات السلامة وتشمل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع المكابح التلقائية للطوارئ، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، ونظام المساعدة على البقاء داخل المسار مع تنبيه عند مغادرة المسار دون استخدام الإشارة.

لكزس IS موديل 2026

وتدعم السيارة أيضًا نظام مراقبة النقطة العمياء لمساعدة السائق أثناء تغيير المسار، بالإضافة إلى حساسات ركن وكاميرا، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية المصممة لتقليل آثار الصدمات.

أسعار لكزس IS موديل 2026 في السوق السعودية

طرحت السيارة في السعودية بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات، وتبدأ الأسعار من 213,440 ريال سعودي لفئة CC، بينما يصل سعر فئة DD إلى نحو 225,975 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزًا FF فتُطرح بسعر يبلغ 247,250 ريال سعودي.