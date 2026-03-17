بعد تعثر المفاوضات.. هل تسعى الولايات المتحدة للإطاحة برئيس كوبا؟
باحث: ترامب في وضع حرج ويحاول استجداء الدول للتعامل مع الوضع بمضيق هرمز
سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بالبنوك الثلاثاء 17 مارس
شيري TIGGO7 تحصد تصنيفات الخمس نجوم في برنامج NCAP العالمي
زكاة الفطر .. لماذا نخرجها نقودا والنبي لم يفعل ذلك؟ الإفتاء توضح
الإمارات.. حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بعد استهداف بمسيرة
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات بالقدس ورام الله
أكرمت القرآن الكريم وأهله.. الشيخ حجاج الهنداوي يوجّه رسالة تقدير للرئيس السيسي
للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
سعر رينو ميجان 2023 المستعملة
الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات لكزس IS موديل 2026 في السعودية

صبري طلبه

تعزز علامة لكزس من تواجدها في السوق السعودي، بعد تقديم النسخة IS موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الرياضية، مع باقة من التجهيزات، وبأسعار تبدأ من 213,440 ريال.

محرك وأداء لكزس IS موديل 2026

ترتكز السيارة على محرك سداسي الأسطوانات بتصميم V وسعة 3.5 لتر، وهو محرك قادر على إنتاج قوة تصل إلى 311 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران نحو 380 نيوتن متر. 

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من ثماني سرعات يعمل مع نظام الدفع الخلفي للعجلات، ما يمنح السيارة طابعًا رياضيًا واضحًا أثناء القيادة.

وبهذه القدرات تستطيع لكزس IS موديل 2026 التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 6 ثوانٍ، مما يجعلها واحدة من ابرز سيارات الأداء المرتفع.

تصميم لكزس IS موديل 2026

يحافظ التصميم الخارجي للسيارة على ملامح السيدان الرياضية التي تشتهر بها هذه الفئة، مع مجموعة من العناصر التقنية التي تعزز من المظهر والأداء. 

وتتضمن الواجهة الأمامية مصابيح تعمل بتقنية LED، مع نظام للتحكم التلقائي في الإضاءة العالية لزيادة وضوح الرؤية في الطرق المظلمة، وفي الفئات الأعلى تجهيزًا، تحصل السيارة على مصابيح أمامية متطورة تضم 3 عدسات LED.

كما توفر لكزس IS موديل 2026 عجلات قياس 18 بوصة في الفئات القياسية، بينما تقدم الفئات الأعلى عجلات رياضية قياس 19 بوصة، إلى جانب فتحة سقف كهربائية.

مقصورة وتجهيزات لكزس IS موديل 2026

ركزت لكزس على دمج التقنيات الرقمية مع عناصر الاستخدام، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة توفر معلومات القيادة بشكل واضح، إلى جانب شاشة لنظام المعلومات والترفيه بالحجم نفسه.

كما تدعم المنظومة الاتصال اللاسلكي عبر نظام Apple CarPlay، وتشمل التجهيزات كذلك شاحنًا لاسلكيًا متوافقًا مع معيار Qi، بالإضافة إلى منفذين USB من نوع Type-C. كما تتوفر خاصية تشغيل المحرك عن بعد، مع نظام تكييف أوتوماتيكي.

تقدم السيارة مجموعة من تقنيات السلامة وتشمل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع المكابح التلقائية للطوارئ، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، ونظام المساعدة على البقاء داخل المسار مع تنبيه عند مغادرة المسار دون استخدام الإشارة.

وتدعم السيارة أيضًا نظام مراقبة النقطة العمياء لمساعدة السائق أثناء تغيير المسار، بالإضافة إلى حساسات ركن وكاميرا، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية المصممة لتقليل آثار الصدمات.

أسعار لكزس IS موديل 2026 في السوق السعودية 

طرحت السيارة في السعودية بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات، وتبدأ الأسعار من 213,440 ريال سعودي لفئة CC، بينما يصل سعر فئة DD إلى نحو 225,975 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزًا FF فتُطرح بسعر يبلغ 247,250 ريال سعودي.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

النجمة درة

درة تخطف عمر رزيق في الحلقة 27 من مسلسل "علي كلاي"

تحالف محمد حاتم وأحمد رضوان لكشف عصابة الإتجار بالأعضاء ينتهي بالفشل في عرض وطلب

عرض وطلب.. تحالف محمد حاتم وأحمد رضوان لكشف عصابة الإتجار بالأعضاء

حبس يوسف وهبي على ذمة التحقيق في فرصة أخيرة

مسلسل فرصة أخيرة.. حبس يوسف وهبي على ذمة التحقيق

سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد