وحش BYD الرياضي .. يانج وانج U8 بقدرات مذهلة | صور

تعد يانج وانج U8 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي قدمتها علامة BYD الصينية، حيث تجمع بين منظومة دفع كهربائية متطورة وتقنيات متعددة سواء كانت تتعلق بأنظمة الرفاهية أو التحكم، إلى جانب التصميم العملاق، والقدرات عالية الأداء.

محرك BYD يانج وانج U8

تعتمد BYD يانج وانج U8 على نظام دفع يعتمد على 4 محركات كهربائية مستقلة، بحيث يعمل كل محرك على تشغيل إحدى العجلات بشكل منفصل.

بي واي دي يانج وانج U8

وتبلغ قدرة كل محرك نحو 220 كيلوواط، ما يسمح للنظام بإنتاج قوة إجمالية تصل إلى 1197 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 1280 نيوتن متر. ويعمل هذا النظام مع منظومة دفع رباعي.

تحتوي سيارة BYD على محرك احتراق داخلي بسعة 2.0 لتر مكوّن من 4 أسطوانات، ويعمل بشكل أساسي على شحن البطارية وليس لتحريك السيارة مباشرة، حيث تبلغ قوته 272 حصاناً، وإلى جانب المحركات الكهربائية.

بي واي دي يانج وانج U8

بطارية ومدى BYD يانج وانج U8

تزود BYD يانج وانج U8 ببطارية تبلغ سعتها 49.05 كيلوواط ساعة، وتتيح القيادة لمسافة تصل إلى نحو 180 كيلومترا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، وعند تشغيل النظام الكامل الذي يجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق المخصص لتوليد الطاقة؛ يمكن للسيارة قطع مسافة إجمالية تصل إلى نحو 1000 كيلومتر.

تسارع BYD يانج وانج U8

رغم انتماء السيارة إلى فئة المركبات متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم؛ فإن منظومة الدفع تمنحها أداءً قريبا من السيارات الرياضية الخارقة، إذ يمكن للسيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3.6 ثانية.

بي واي دي يانج وانج U8

أبعاد BYD يانج وانج U8

يبلغ طول السيارة نحو 5319 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2050 ملم مع ارتفاع يبلغ 1930 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3000 ملم، وتعتمد السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 22 بوصة، إلى جانب منظومة إضاءة تعتمد على مصابيح LED في الأمام والخلف.

مقصورة وتجهيزات BYD يانج وانج U8

تشمل التجهيزات شاشة عرض للعدادات مع شاشة مخصصة للراكب الأمامي بقياس 23.6 بوصة، إضافة إلى شاشة مركزية منحنية بتقنية OLED بقياس 12.8 بوصة، إلى جانب شاشة لمس أخرى للتحكم في بعض الوظائف.

بي واي دي يانج وانج U8

كما تضم المقاعد الخلفية شاشة ترفيه بقياس 12.8 بوصة، بينما توفر تقنية العرض على الزجاج الأمامي مساحة عرض كبيرة للمعلومات أمام السائق، وتعتمد السيارة على نظام صوتي من Dynaudio يضم 22 مكبرا للصوت موزعة داخل المقصورة، إضافة إلى تجهيزات أخرى مثل ثلاجة داخلية ونظام تثبيت سرعة متكيف.

بي واي دي يانج وانج U8

زودت السيارة بمجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تعتمد على 38 مستشعراً لمراقبة البيئة المحيطة بالسيارة، كما تحتوي على 12 كاميرا خارجية وأربع كاميرات داخل المقصورة.

وتشمل هذه التقنيات نظام التعليق الهيدروليكي المتكيف الذي يساعد على تحسين الثبات وراحة الركوب، ومن بين التقنيات غير التقليدية التي تقدمها السيارة خاصية الطفو الطارئ، والتي تسمح لها بالبقاء طافية على سطح الماء لمدة تصل إلى نحو 30 دقيقة في حالات الطوارئ.