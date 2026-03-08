قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والملتحقين بها: مصر أمانة في رقبتكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 950 كم.. بي واي دي تقدم جريت تانج 2026 الكهربائية| صور

بي واي دي جريت تانج 2026
بي واي دي جريت تانج 2026
صبري طلبه

تواصل شركة BYD الصينية توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية العالمية من خلال طرح طراز جريت تانج موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم. 

تصميم بي واي دي جريت تانج 2026 

يحمل التصميم الخارجي لسيارة جريت تانج ملامح عصرية تتماشى مع هوية السيارات الكهربائية الحديثة، وتأتي السيارة بمقدمة مدببة مع مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED تضيف لمسة تصميمية بارزة للواجهة.

بي واي دي جريت تانج 2026 

وتعتمد بي واي دي تقدم جريت تانج 2026 على مقابض أبواب مخفية تمنح الهيكل الخارجي مظهرًا أكثر انسيابية، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.13 متر، ويبلغ طول السيارة نحو 5.3 متر، بينما يصل عرضها إلى قرابة مترين، في حين يبلغ ارتفاعها نحو 1.8 متر.

أداء ومحرك بي واي دي جريت تانج 2026

تعتمد بي واي دي جريت تانج 2026 على منظومة دفع كهربائية، وتأتي بعض الفئات بمحرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي يولد قوة تبلغ 402 حصان، بينما تتوفر نسخة أخرى بقوة تصل إلى 496 حصانًا.

بي واي دي جريت تانج 2026 

أما النسخة الأعلى تجهيزًا فتعمل بمنظومة مزدوجة المحركات توفر قوة إجمالية تبلغ 784 حصانًا، وتوفر السيارة مدى قيادة يتراوح بين 850 و950 كيلومترًا بحسب الفئة ونظام الدفع، كما تدعم تقنية الشحن السريع.

بي واي دي جريت تانج 2026 

مقصورة بي واي دي جريت تانج 2026

زودت السيارة بمجموعة من التقنيات وتشمل نظامًا صوتيًا ترفيهيًا متطورًا، إلى جانب شاشة وسطية كبيرة الحجم للتحكم في أنظمة السيارة المختلفة، كما تدعم أنظمة الاتصال مع الهواتف الذكية عبر تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بي واي دي جريت تانج 2026 

وتضم المقصورة أيضًا شاشة عدادات رقمية لعرض بيانات القيادة، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تسمح بالتحكم في عدد من الأنظمة بسهولة أثناء القيادة، كما تتوفر مقاعد مزودة بتحكم كهربائي يسمح بتعديل وضعيات الجلوس.

سعر بي واي دي جريت تانج 2026 عالميًا 

تطرح بي واي دي سيارتها جريت تانج موديل 2026 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 400 ألف يوان صيني.

byd جريت تانج جريت تانج 2026 بي واي دي جريت تانج 2026 سعر بي واي دي جريت تانج 2026 مواصفات بي واي دي جريت تانج 2026 سيارة بي واي دي جريت تانج 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب

دفاع النواب: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الشرطة وقود لأجيال المستقبل

النائب ناجح جلال وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

وكيل تعليم الشيوخ: دماء شهداء مصر الدافع لمواصلة معركة البناء والتنمية

لمهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ

نائب: رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة تؤكد قوة مؤسسات الدولة

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد