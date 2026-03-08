بمدى 950 كم.. بي واي دي تقدم جريت تانج 2026 الكهربائية| صور

تواصل شركة BYD الصينية توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية العالمية من خلال طرح طراز جريت تانج موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم.

تصميم بي واي دي جريت تانج 2026

يحمل التصميم الخارجي لسيارة جريت تانج ملامح عصرية تتماشى مع هوية السيارات الكهربائية الحديثة، وتأتي السيارة بمقدمة مدببة مع مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED تضيف لمسة تصميمية بارزة للواجهة.

بي واي دي جريت تانج 2026

وتعتمد بي واي دي تقدم جريت تانج 2026 على مقابض أبواب مخفية تمنح الهيكل الخارجي مظهرًا أكثر انسيابية، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.13 متر، ويبلغ طول السيارة نحو 5.3 متر، بينما يصل عرضها إلى قرابة مترين، في حين يبلغ ارتفاعها نحو 1.8 متر.

أداء ومحرك بي واي دي جريت تانج 2026

تعتمد بي واي دي جريت تانج 2026 على منظومة دفع كهربائية، وتأتي بعض الفئات بمحرك كهربائي واحد مع نظام دفع خلفي يولد قوة تبلغ 402 حصان، بينما تتوفر نسخة أخرى بقوة تصل إلى 496 حصانًا.

بي واي دي جريت تانج 2026

أما النسخة الأعلى تجهيزًا فتعمل بمنظومة مزدوجة المحركات توفر قوة إجمالية تبلغ 784 حصانًا، وتوفر السيارة مدى قيادة يتراوح بين 850 و950 كيلومترًا بحسب الفئة ونظام الدفع، كما تدعم تقنية الشحن السريع.

بي واي دي جريت تانج 2026

مقصورة بي واي دي جريت تانج 2026

زودت السيارة بمجموعة من التقنيات وتشمل نظامًا صوتيًا ترفيهيًا متطورًا، إلى جانب شاشة وسطية كبيرة الحجم للتحكم في أنظمة السيارة المختلفة، كما تدعم أنظمة الاتصال مع الهواتف الذكية عبر تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بي واي دي جريت تانج 2026

وتضم المقصورة أيضًا شاشة عدادات رقمية لعرض بيانات القيادة، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تسمح بالتحكم في عدد من الأنظمة بسهولة أثناء القيادة، كما تتوفر مقاعد مزودة بتحكم كهربائي يسمح بتعديل وضعيات الجلوس.

سعر بي واي دي جريت تانج 2026 عالميًا

تطرح بي واي دي سيارتها جريت تانج موديل 2026 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 400 ألف يوان صيني.