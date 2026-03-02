قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية
وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة..إنفوجراف
الملك عبد الله للرئيس الأمريكي: الأردن يرفض الاعتداءات الإيرانية
تكنولوجيا وسيارات

قبل انطلاقها رسميًا.. BYD تكشف عن صور سيل 07 الكهربائية

بي واي دي سيل 07
بي واي دي سيل 07
صبري طلبه

كشفت بي واي دي الستار عن بعض الصور الخاصة بطراز سيل 07 الكهربائي تمهيداً لطرحه في الأسواق العالمية، كاشفة عن سيارة سيدان تعتمد على لغة تصميم انسيابية ضمن فئة المركبات الكهربائية المتوسطة. 

أبعاد بي واي دي سيل 07 

تعتمد سيل 07 على قاعدة عجلات بطول 2.900 متر، ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.995 متر، فيما يصل العرض إلى 1.910 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.495 متر، ويصل الوزن الفارغ إلى 1,940 كجم.

بي واي دي سيل 07 

منظومة دفع خلفي بقوة تتجاوز 320 حصاناً

تعتمد السيارة على محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة قصوى تبلغ 240 كيلوواط، أي ما يعادل 322 حصاناً، ويرتبط هذا المحرك بحزمة بطارية من نوع Blade الشهيرة لدى BYD، بسعة 69.07 كيلوواط ساعة.،وتبلغ السرعة القصوى 200 كيلومتر في الساعة.

وتسجل سيل 07 معدل استهلاك طاقة يبلغ نحو 10.8 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، ويصل وزن البطارية إلى 490.6 كجم، فيما توفر السيارة مدى قيادة كهربائياً خالصاً يصل إلى 705 كيلومترات بحسب معيار CLTC.

تجهيزات ومواصفات سيل 07

تجهز السيارة بنظام القيادة المساعدة  DiPilot 300، الذي يعتمد على مجموعة من المستشعرات وكاميرات الرصد والمتابعة لدعم السائق في مختلف ظروف القيادة، ويعكس هذا النظام توجه BYD نحو تعزيز تقنيات السلامة النشطة وتوسيع نطاق القيادة المتطورة.

بي واي دي سيل 07 

وتضم السيارة شاشة تحكم مركزية بقياس 15.6 بوصة لإدارة أنظمة المعلومات والترفيه، إلى جانب لوحة عدادات رقمية أمام السائق، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، إضافة إلى نظام صوتي ترفيهي متكامل، وتشمل التجهيزات أيضاً فتحة سقف ومصابيح تعمل بتقنية LED.

وتمهد بي واي دي الطريق لإطلاق سيل 07 رسمياً، مستعرضة مزيجاً من الأداء الكهربائي والمدى الطويل والتقنيات المساعدة، في خطوة تعكس استمرار توسعها ضمن قطاع السيارات الكهربائية عالمياً، مع الطابع العملي الخاص بإصدارات السيدان.

بي واي دي سيل 07

