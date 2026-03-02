الكشف عن فولفو XC70 الهجينة الجديدة.. بقوة تصل لـ462 حصانًا

كشفت فولفو السويدية عن تقديم النسخة الهجينة الجديدة من XC70، حيث ينتمي الطراز الجديد إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويجمع بين محرك احتراق تقليدي ونظام دفع كهربائي ضمن منظومة Plug-in Hybrid .

منظومة هجينة بقوتين تصل إلى 462 حصانًا

تعتمد فولفو XC70 الجديدة على محرك تيربو بسعة 1.5 لتر يولد 156 حصانًا، ويعمل بالتكامل مع وحدة كهربائية لتقديم أداء إجمالي أعلى، وتتوفر السيارة بخيارين من حيث القوة الكلية للنظام، الأول بقوة 318 حصانًا، والثاني يصل إلى 462 حصانًا، ما يضعها ضمن نطاق السيارات الرياضية في فئتها من حيث الأرقام، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

فولفو XC70

وتسجل السيارة تسارعًا من الثبات 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.3 ثانية في النسخة الأقوى، فيما تم تحديد سرعتها القصوى إلكترونيًا عند 180 كيلومترًا في الساعة، ويصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1000 كيلومتر عند الجمع بين الوقود والطاقة الكهربائية.

فولفو XC70

بطاريات مختلفة ومدى كهربائي يصل إلى 180 كيلومترًا

ترتكز السيارة على منصة SMA التي تدعم تقنيات الدفع الهجين، وتوفر خيارين لسعة البطارية بحسب الفئة، النسخة الأساسية مزودة ببطارية سعة 21 كيلووات ساعة، تتيح قيادة كهربائية خالصة تصل إلى 100 كيلومتر تقريبًا، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فتحصل على بطارية أكبر بسعة 40 كيلووات ساعة، ما يرفع المدى الكهربائي إلى نحو 180 كيلومترًا.

فولفو XC70

تصميم فولفو XC70

تحمل XC70 ملامح التصميم الرياضي والي تتماشى مع هوية فولفو الحديثة، مع اعتماد إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED، إضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية لدعم أنظمة المساعدة أثناء الركن، كما تتوفر مرايا جانبية بإشارات مدمجة وقابلة للضبط كهربائيًا.

وتتبنى السيارة مقصورة بطابع عصري تتضمن شاشة لمس مركزية لنظام المعلومات والترفيه، إلى جانب نظام صوتي متطور، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما زُودت بمكيف هواء أوتوماتيكي وفتحة سقف بانورامية.