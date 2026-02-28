5 سيارات 2026 تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من الطرازات التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من ناحية التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار أيضًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات 2026 تحمل العلامة اليابانية في مصر.

نيسان صني

تعتمد نيسان صني على ناقل سرعات 4 غيار اوتوماتيك أو مانيوال 5 غيار، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، وبسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 770,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

دعمت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن المحرك قوة 150 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، مع متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وبسعر يبدأ من 1,400,000 إلى 1,690,000 جنيه.

نيسان قشقاي

تستمد نيسان قشقاي قوتها من محرك 1300 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة قدرها 148 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,409,900 و 1,844,900 جنيه.

سوزوكي سويفت

تأتي سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، ويتراوح سعر السيارة بين 775,000 و 800,000 جنيه.