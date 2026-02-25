أخبار السيارات| مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية.. مازدا MX-5 NE بمحرك هجين

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تواصل سوزوكي تعزيز تواجدها في السعودية عبر طراز بالينو موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك المدمجة، ويُطرح الطراز في السوق السعودي من خلال ثلاث فئات تجهيز تشمل GL وGL Plus وGLX، مع سعر يبدأ من 60,950 ريال.

تعزز ميتسوبيشي مكانتها في الأسواق العالمية؛ عبر مجموعة واسعة من الطرازات المتنوعة، ومن بينها فئة الـ بيك أب التي تمثلها النسخة L200 الجديدة.

في الوقت الذي تتسابق فيه شركات السيارات نحو التحول الكهربائي الكامل، كشفت قيادات "مازدا أوروبا" عن ملامح الجيل القادم من سيارتها الأيقونية (MX-5) والمعروف كوديًا باسم "NE".

في تحول دراماتيكي يعكس حالة التذبذب في سوق السيارات الكهربائية العالمي، قررت شركة مرسيدس-بنز التخلي عن خطتها الأصلية بجعل النسخة المصغرة من الفئة "G" (والمعروفة داخليًا باسم Little G) سيارة كهربائية فقط.

بعد طول انتظار وترقب، نجح صائدو الجواسيس في التقاط الصور الأولى لمقصورة سيارة أودي A2 e-tron المنتظرة، وهي أصغر سيارة دفع رباعي كهربائية في أسطول العلامة الألمانية.