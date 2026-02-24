قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية بساحة الشعب لتوزيع 4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذاء
أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق
سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
«باي من غير سلام» آخر ما كتبه شقيق زينة قبل رحيله.. هل تنبأ بوفاته؟
فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-2-2026
صدقة السر ظل يوم القيامة.. فسارع بالخيرات فى هذا الشهر الفضيل
أكبر سفينة حربية.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تقترب من ميناء حيفا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 60 ألف ريال.. أسعار ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

سوزوكي بالينو 2026
سوزوكي بالينو 2026
صبري طلبه

تواصل سوزوكي تعزيز تواجدها في السعودية عبر طراز بالينو موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك المدمجة، ويُطرح الطراز في السوق السعودي من خلال ثلاث فئات تجهيز تشمل GL وGL Plus وGLX، مع سعر يبدأ من 60,950 ريال.

أبعاد وتصميم سوزوكي بالينو 2026

تعتمد بالينو 2026 على أبعاد خارجية تقدر بـ 3,990 مم للطول الكلي، فيما يصل عرضها إلى 1,745 مم، وارتفاعها إلى 1,500 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,520 مم.

سوزوكي بالينو 2026

ويبلغ وزن السيارة 985 كجم، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 150 مم، ويحمل التصميم الخارجي طابعاً عصرياً يظهر في المصابيح الأمامية الحادة العاملة بتقنية LED، والشبكة الأمامية ذات الفتحات المتعددة باللون الأسود، إضافة إلى الجنوط الرياضية.

سوزوكي بالينو 2026

محرك سوزوكي بالينو 2026

تستند السيارة إلى محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكوّن من أربع أسطوانات، يولد قوة تبلغ 103 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات، مع نظام دفع أمامي.

سوزوكي بالينو 2026

وتحقق بالينو معدل استهلاك وقود يبلغ 19 كيلومتراً لكل لتر، وتستطيع السيارة التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 11.2 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 160 كم في الساعة، مع خزان وقود بسعة 37 لتراً.

تجهيزات سوزوكي بالينو 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية حيث زُودت بشاشة عدادات رقمية قياس 4.2 بوصة، إلى جانب شاشة للنظام الترفيهي بقياس 9 بوصات تدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. 

سوزوكي بالينو 2026

كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة دون تشتيت الانتباه عن الطريق، إضافة إلى خاصية تشغيل وإيقاف المحرك عبر زر للتحكم، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات مخصصة للمقاعد الخلفية، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من أربعة مكبرات صوت.

وحصلت بالينو 2026 على باقة من الأنظمة الأساسية تشمل وسائد هوائية ، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

سوزوكي بالينو 2026

كما تتوفر حساسات خلفية للمساعدة على الركن، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إضافة إلى مثبت سرعة تقليدي ونظام مساعد صعود المرتفعات، وقفل مركزي للأبواب، مرايات كهربائية، ونوافذ كهربائية التحكم أيضًا.

أسعار سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

تبدأ أسعار سوزوكي بالينو موديل 2026 في السوق السعودي من 60,950 ريال للفئة الأولى، فيما يتدرج السعر ليصل إلى 62,100 ريال للفئة الثانية، ويبلغ 67,275 ريال للفئة الأعلى تجهيزاً.

سوزوكي بالينو بالينو 2026 سوزوكي بالينو سوزوكي بالينو 2026 سعر سوزوكي بالينو 2026 أسعار سوزوكي بالينو 2026 أسعار سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

ترشيحاتنا

المتهمة

ألفاظ مسيئة وحركات خارجة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر

دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات المخالفة

دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات المخالفة.. في هذا الموعد

هيئة المحكمة

صدمة في التموين الطبي.. الاستيلاء على مستلزمات بمئات الآلاف من الدولارات

بالصور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد