تبدأ من 60 ألف ريال.. أسعار ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

تواصل سوزوكي تعزيز تواجدها في السعودية عبر طراز بالينو موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك المدمجة، ويُطرح الطراز في السوق السعودي من خلال ثلاث فئات تجهيز تشمل GL وGL Plus وGLX، مع سعر يبدأ من 60,950 ريال.

أبعاد وتصميم سوزوكي بالينو 2026

تعتمد بالينو 2026 على أبعاد خارجية تقدر بـ 3,990 مم للطول الكلي، فيما يصل عرضها إلى 1,745 مم، وارتفاعها إلى 1,500 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,520 مم.

سوزوكي بالينو 2026

ويبلغ وزن السيارة 985 كجم، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 150 مم، ويحمل التصميم الخارجي طابعاً عصرياً يظهر في المصابيح الأمامية الحادة العاملة بتقنية LED، والشبكة الأمامية ذات الفتحات المتعددة باللون الأسود، إضافة إلى الجنوط الرياضية.

سوزوكي بالينو 2026

محرك سوزوكي بالينو 2026

تستند السيارة إلى محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكوّن من أربع أسطوانات، يولد قوة تبلغ 103 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات، مع نظام دفع أمامي.

سوزوكي بالينو 2026

وتحقق بالينو معدل استهلاك وقود يبلغ 19 كيلومتراً لكل لتر، وتستطيع السيارة التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 11.2 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 160 كم في الساعة، مع خزان وقود بسعة 37 لتراً.

تجهيزات سوزوكي بالينو 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية حيث زُودت بشاشة عدادات رقمية قياس 4.2 بوصة، إلى جانب شاشة للنظام الترفيهي بقياس 9 بوصات تدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

سوزوكي بالينو 2026

كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة دون تشتيت الانتباه عن الطريق، إضافة إلى خاصية تشغيل وإيقاف المحرك عبر زر للتحكم، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات مخصصة للمقاعد الخلفية، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من أربعة مكبرات صوت.

وحصلت بالينو 2026 على باقة من الأنظمة الأساسية تشمل وسائد هوائية ، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

سوزوكي بالينو 2026

كما تتوفر حساسات خلفية للمساعدة على الركن، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إضافة إلى مثبت سرعة تقليدي ونظام مساعد صعود المرتفعات، وقفل مركزي للأبواب، مرايات كهربائية، ونوافذ كهربائية التحكم أيضًا.

أسعار سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

تبدأ أسعار سوزوكي بالينو موديل 2026 في السوق السعودي من 60,950 ريال للفئة الأولى، فيما يتدرج السعر ليصل إلى 62,100 ريال للفئة الثانية، ويبلغ 67,275 ريال للفئة الأعلى تجهيزاً.