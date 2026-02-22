قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل
وظائف جامعة عين شمس 2026.. قدم الان
تكنولوجيا وسيارات

بمدى 674 كم.. مرسيدس تقدم CLA 250 الكهربائية الجديدة

مرسيدس CLA 250 
مرسيدس CLA 250 
صبري طلبه

كشفت مرسيدس بنز عن تقديم النسخة الكهربائية من طراز مرسيدس CLA 250، الذي ينتمي إلى فئة السيدان المدمجة ذات الطابع الرياضي مع منظومة دفع كهربائية بالكامل. 

تعتمد السيارة على مفهوم الأربعة أبواب مع خطوط انسيابية واضحة، ما يمنحها مظهرًا قريبًا من سيارات الكوبيه، مع الحفاظ على العملية التي تميز فئة السيدان، إلى جانب لمسات التصميم الديناميكي ضمن حزمة كهربائية متكاملة.

مرسيدس CLA 250 

أداء ومحرك مرسيدس CLA 250 الكهربائية

تعتمد مرسيدس CLA 250 الكهربائية على محرك يولد قدرة 200 كيلووات، أي ما يعادل 272 حصانًا، ويعمل بنظام دفع خلفي، وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 71 كيلووات ساعة.

تتيح بطارية السيارة مدى قيادة يصل إلى 674 كيلومترًا وفق معايير المواصفات، كما تدعم الشحن بقدرة تصل إلى 250 كيلووات، ما يسمح بتقليص زمن الشحن عند استخدام محطات الشحن السريع.

مرسيدس CLA 250 

تصميم السيارة مرسيدس CLA 250 

يحمل التصميم الأمامي طابعًا حديثًا يميز النسخ الكهربائية، مع واجهة مغلقة تتوسطها نجمة مرسيدس بحجم بارز، وتحيط بها عناصر زخرفية تعزز الهوية البصرية للطراز من خلال نجوم صغيرة بنجمة مرسيدس، بينما تأتي المصابيح الأمامية بتصميم حاد، فيما ترتكز السيارة على عجلات رياضية، إضافة إلى سقف مائل نسبيًا يمنح السيارة هيئة رياضية واضحة، دون الإخلال بالمساحة الداخلية المخصصة للركاب.

مقصورة وتجهيزات مرسيدس CLA 250 

تعتمد السيارة على واجهة رقمية تتضمن شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي مدمج، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية وإعدادات النظام بسهولة.

مرسيدس CLA 250 

وتضم قائمة تجهيزات السلامة مجموعة من أنظمة المساعدة، من بينها مثبت سرعة، ونظام رصد النقاط العمياء، وتقنيات الحفاظ على المسار، إضافة إلى حساسات متعددة وكاميرات للرصد والمراقبة، كما زودت السيارة بعدد من الوسائد الهوائية لتعزيز حماية الركاب، إلى جانب إضاءة محيطية داخلية.

