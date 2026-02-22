بمدى 674 كم.. مرسيدس تقدم CLA 250 الكهربائية الجديدة

كشفت مرسيدس بنز عن تقديم النسخة الكهربائية من طراز مرسيدس CLA 250، الذي ينتمي إلى فئة السيدان المدمجة ذات الطابع الرياضي مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

تعتمد السيارة على مفهوم الأربعة أبواب مع خطوط انسيابية واضحة، ما يمنحها مظهرًا قريبًا من سيارات الكوبيه، مع الحفاظ على العملية التي تميز فئة السيدان، إلى جانب لمسات التصميم الديناميكي ضمن حزمة كهربائية متكاملة.

أداء ومحرك مرسيدس CLA 250 الكهربائية

تعتمد مرسيدس CLA 250 الكهربائية على محرك يولد قدرة 200 كيلووات، أي ما يعادل 272 حصانًا، ويعمل بنظام دفع خلفي، وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 71 كيلووات ساعة.

تتيح بطارية السيارة مدى قيادة يصل إلى 674 كيلومترًا وفق معايير المواصفات، كما تدعم الشحن بقدرة تصل إلى 250 كيلووات، ما يسمح بتقليص زمن الشحن عند استخدام محطات الشحن السريع.

تصميم السيارة مرسيدس CLA 250

يحمل التصميم الأمامي طابعًا حديثًا يميز النسخ الكهربائية، مع واجهة مغلقة تتوسطها نجمة مرسيدس بحجم بارز، وتحيط بها عناصر زخرفية تعزز الهوية البصرية للطراز من خلال نجوم صغيرة بنجمة مرسيدس، بينما تأتي المصابيح الأمامية بتصميم حاد، فيما ترتكز السيارة على عجلات رياضية، إضافة إلى سقف مائل نسبيًا يمنح السيارة هيئة رياضية واضحة، دون الإخلال بالمساحة الداخلية المخصصة للركاب.

مقصورة وتجهيزات مرسيدس CLA 250

تعتمد السيارة على واجهة رقمية تتضمن شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي مدمج، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية وإعدادات النظام بسهولة.

وتضم قائمة تجهيزات السلامة مجموعة من أنظمة المساعدة، من بينها مثبت سرعة، ونظام رصد النقاط العمياء، وتقنيات الحفاظ على المسار، إضافة إلى حساسات متعددة وكاميرات للرصد والمراقبة، كما زودت السيارة بعدد من الوسائد الهوائية لتعزيز حماية الركاب، إلى جانب إضاءة محيطية داخلية.