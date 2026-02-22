قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
أخبار فورمولا 1.. مرسيدس وماكلارين في صدارة التجارب التحضيرية

صبري طلبه

شهدت حلبة البحرين الدولية يوماً حافلاً ضمن برنامج التجارب التحضيرية لانطلاق الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، حيث تصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي المشهد مسجلاً أفضل زمن على متن سيارة مرسيدس. 

شارك السائق الشاب في الحصة المسائية، حيث تمكن من تسجيل دقيقة واحدة و32.802 ثانية، ليضع فريقه في صدارة الترتيب اليومي بفارق ضئيل للغاية بلغ 0.058 ثانية فقط عن أقرب ملاحقيه.

سباقات فورمولا1

ماكلارين تلاحق مرسيدس بفارق بسيط

في المقابل، واصل الأسترالي أوسكار بياستري تأكيد الحضور القوي لفريق ماكلارين، بعدما حل ثانياً بفارق أجزاء من الثانية فقط عن الصدارة، ويعكس الفارق المحدود بين السائقين تقارباً لافتاً في الأداء بين الفريقين خلال هذه المرحلة المبكرة، حيث أظهرت ماكلارين تطوراً ملحوظاً في الموسم الماضي، وتبدو مصممة على بناء ما حققته، مع مؤشرات إيجابية تتعلق بثبات السيارة واستجابتها على المسار.

فيرستابن وهاميلتون ضمن دائرة المنافسة

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث، محافظاً على حضوره المقدم، بينما احتل البريطاني لويس هاميلتون، المنتقل حديثاً إلى فيراري، المرتبة الرابعة، في أولى مشاركاته التحضيرية مع فريقه الجديد، كما سجل البريطاني لاندو نوريس، بطل الموسم الماضي مع ماكلارين، توقيتاً وضعه في المراكز الخمسة الأولى.

وتعكس هذه النتائج اتساع دائرة المنافسة بين أكثر من فريق قبل انطلاق الموسم رسمياً، وجاءت نتائج اليوم الثاني امتداداً لأداء قوي قدمته مرسيدس في اليوم الأول، حيث كان البريطاني جورج راسل الأسرع في التجارب التي أقيمت الأربعاء.

وتكتسب هذه الاختبارات أهمية مضاعفة في ظل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على اللوائح الفنية استعداداً لموسم 2026، والتي شملت تحديثات واسعة في الجوانب المرتبطة بالديناميكا الهوائية ووحدات الطاقة.

ولا تزال الفرق في مرحلة جمع البيانات وفهم سلوك السيارات تحت الأنظمة الجديدة، ما يجعل الفوارق الزمنية الحالية مؤشراً أولياً أكثر منها حكماً نهائياً على موازين القوى.

ومع استمرار برنامج التجارب، تتجه الأنظار إلى قدرة الفرق على تحويل هذه المؤشرات إلى أداء ثابت عند انطلاق السباقات الرسمية، في موسم يُتوقع أن يشهد تقارباً كبيراً في المستويات منذ جولاته الأولى.

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

المتهمين

بسبب خطوبة فتاة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل محامى بقنا

سيف زاهر

سيف زاهر: سمير زاهر أسطورة لن تتكرر.. والنجاح يُثبت نفسه بالسنوات

محمد صلاح

سيف زاهر : صلاح لن يلعب للأهلي أو الزمالك.. اعتزاله يجب أن يكون كبيرًا

سيف زاهر

سيف زاهر: زمن شحاتة كان مليئًا بالنجوم.. واليوم نفتقد كثافة الاختيارات

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

