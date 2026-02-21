مواصفات هوندا باسبورت 2026 الرياضية الجديدة.. وسعرها عالميا

تواصل هوندا تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام عبر الجيل الجديد من هوندا باسبورت موديل 2026، والذي يأتي بحزمة من التجهيزات، مع قدرات الدفع الرباعي، وإطلالة تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

أبعاد هوندا باسبورت

تحمل هوندا باسبورت 2026 أبعادًا تعكس طبيعتها كسيارة SUV متوسطة الحجم، حيث يبلغ طولها 4,841 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,019 مم، مع ارتفاع قدره 1,857 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,890 مم.

هوندا باسبورت 2026

محرك وأداء هوندا باسبورت

تعتمد السيارة على محرك بنزين سداسي الأسطوانات على شكل V بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 285 حصانًا وعزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 10 سرعات، مع نظام الدفع الكلي للعجلات.

مقصورة وتجهيزات هوندا باسبورت

حصلت باسبورت 2026 على بيئة تقنية متقدمة، تتصدرها شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة تعرض بيانات القيادة بصورة واضحة.

هوندا باسبورت 2026

ويدعم النظام تقنيات الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى البلوتوث، بينما يوفر نظام صوتي من Bose مكوّن من 12 سماعة.

وتأتي المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الكهربائي والتبريد لكل من السائق والراكب الأمامي، مع نظام تكييف أوتوماتيكي كامل، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأوامر الصوتية والمكالمات.

هوندا باسبورت 2026

زودت هوندا طرازها الجديد بحزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل مكابح مانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر تقنيات مساعدة مثل مثبت السرعة المتكيف، ومساعد نزول المنحدرات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات خارجية بزاوية رؤية واسعة تصل إلى 540 درجة.

هوندا باسبورت 2026

وتشمل أنظمة التحذير نظام التنبيه من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتحذير مغادرة المسار مع مساعد البقاء داخله، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

سعر هوندا باسبورت 2026 عالميًا

تُطرح هوندا باسبورت 2026 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 40,000 دولار أمريكي للفئة القياسية.