سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
من الحلبات إلى الصحراء.. بي إم دبليو M تدرس إطلاق أول سيارة أوف رود

BMW M
BMW M
صبري طلبه

تخطو BMW خطوة غير تقليدية، إذ تبحث عن توسيع نطاق قسم M الشهير لتشمل فئة السيارات الموجهة للطرق الوعرة، القسم، المعروف بسياراته الرياضية عالية الأداء للسيدان والكوبيه والواجن، يفكر حالياً في تطوير مركبة تحمل شعار M، لكنها مصممة خصيصاً لتحمل التضاريس القاسية والتحديات الصحراوية. 

تأتي هذه الخطوة في وقت يبحث فيه صانع السيارات الألماني عن دمج الأداء الرياضي مع متطلبات التنقل خارج الطرق الوعرة، وهو اتجاه غير مألوف بالنسبة لتاريخ M الطويل في الحلبات.

BMW M

ويستند هذا التوجه على خلفية بي إم دبليو في عالم السباقات، ليس فقط عبر الحلبات ولكن أيضاً في مسابقات التحمل الصحراوية، ويشير فرانك فان ميل، رئيس قسم M، خلال تقارير عالمية إلى أن مشاركة الشركة في رالي دكار التاريخي تمنحها خبرة مباشرة في الأداء على الطرق الوعرة.

مشروع G74 منافس جديد لفئة SUV الفاخرة

تشير بعض التقارير العالمية إلى أن بي إم دبليو تدرس إنتاج سيارة جديدة برمز داخلي G74، تهدف لمنافسة طرازات فاخرة، ومن المتوقع أن يتم تصنيع هذه المركبة في الولايات المتحدة، أحد أكبر الأسواق للسيارات الكبيرة والطرق الوعرة، مع احتمال تجهيز نسخة M أوف رود تحمل مميزات الأداء العالي المعهودة للقسم.

بي إم دابليو ومنظومة الحركة 

لم تكشف الشركة عن التفاصيل التقنية النهائية، لكن بعض التسريبات تشير إلى أن الطراز الجديد قد يعتمد على أنظمة دفع مشابهة لموديل XM الهجين المزود بمحرك V8، الذي من المتوقع استمرار إنتاجه حتى نهاية 2028. 

وبناءً على هذه المؤشرات، فإن السيارة القادمة لن تقتصر على كونها إضافة لمجموعة M، بل تمثل إعادة تعريف لدور القسم في بي إم دبليو، مع الجمع بين الأداء الرياضي والتحمل في أقسى الظروف.

ورغم غياب سيارة إنتاجية مخصصة للطرق الوعرة ضمن تشكيل بي إم دبليو الحالي، إلا أن العلامة الألمانية لها تاريخ ملموس في داكار، حيث حققت الشركة نجاحات متعددة في فئة الدراجات النارية، فيما سجلت ميني، المملوكة لها، انتصارات في فئة السيارات حتى سنوات قريبة. 

BMW بي إم دابليو سيارات بي إم دابليو سيارة بي إم دابليو سيارة أوف رود بي إم دابليو M

