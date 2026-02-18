أخبار السيارات | مواصفات هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 .. شيفروليه تراكس 2026 تظهر لأول مرة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تراكس موديل 2026، وتنتمي تراكس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا كورولا كروس، وهيونداي كونا، وكيا سول .

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت شركة بي ام دبليو ، عن طرازها الجديد بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026، وتنتمي M5 Touring لفئة السيارات الستيشن واجن ، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .