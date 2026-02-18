تشكيل أتليتكو مدريد ضد كلوب بروج في دوري أبطال اوروبا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به فريقه مواجهة كلوب بروج البلجيكي بعد قليل، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق العاصمة الإسبانية، ضيفًا على حساب كلوب بروج البلجيكي، على ملعب “جان بريدل”، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري

خط الوسط: سيميوني - كوكي - يورينتي - لوكمان

خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.

