سيارات أوتوماتيك 2026 تبدأ من 550 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو تاليانت، وشيفروليه أوبترا ، وشيرى اريزو 6 جي تي، وشانجان ايدا، وبروتون ساجا .

رينو تاليانت موديل 2026

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 علي قوتها من محرك 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

تنتج سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 قوة 145 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

شانجان ايدا موديل 2026

عزم دوران سيارة شانجان ايدا موديل 2026 يصل إلي 152 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 109 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان ايدا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

تحتاج سيارة بروتون ساجا موديل 2026 إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 40 لتر .

بروتون ساجا موديل 2026

يصل سعر الفئة الوحيدة من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 599 ألف جنيه .