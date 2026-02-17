الفرق بين بى واى دى سيلايون 6 و ديبال جي 318 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بى واى دى سيلايون 6 وديبال جي 318 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الهجين.

محرك بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

تحصل سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو هجين، وبها قوة 260 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 80 كم/ساعة بالبطارية، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة بى واى دى‬ سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه.

محرك ديبال جي 318 موديل 2026

ديبال جي 318 موديل 2026

تستمد سيارة ديبال جي 318 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو هجين، وبها قوة 316 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 575 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر ديبال جي 318 موديل 2026

ديبال جي 318 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال جي 318 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ديبال جي 318 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه.