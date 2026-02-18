سهام صالح: الزمالك مشواره سهل للوصول لنهائي الكونفدرالية

قالت الإعلامية سهام صالح، إن موقف الزمالك في بطولة الكونفيدرالية يبدو أكثر سهولة مقارنة ببقية المنافسين، معتبرة أن طريقه إلى الأدوار النهائية ممهّد نسبيًا.



وأوضحت خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة" ON E" أن الفريق سيخوض مباريات الإياب على أرضه، بداية من مواجهة أوتوهو الكونغولي، الذي وصفته بالمتواضع فنيًا

وأضافت أنه في حال التأهل، سيواجه الفائز من لقاء المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد، مع أملها في تأهل المصري، مشيرة إلى أن مباراة الإياب في النهائي ستقام بمصر حال وصول أحد الفريقين.

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجة قوية للزمالك، حيث يلاقي أوتوهو الكونغولي في الدور ربع النهائي، فيما يصطدم المصري البورسعيدي بشباب بلوزداد الجزائري.

وطبقا لقرعة الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، فإن الزمالك والمصري سيكونا على موعد مع مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، حال تخطيهما عقبات الدور ربع النهائي.

ويسعى الزمالك، للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية، للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يسعى المصري، لحصد أول لقب قاري في تاريخه.