قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الخروج من كأس مصر.. أحمد حسن يكشف حقيقة توقيع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف  أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق  حقيقة توقيع عقوبه مالية على لاعبي الزمالك بعد الخروج من كأس مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :لا عقوبات على لاعبي  الزمالك بعد الخروج من كأس مصر.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن صمته في السابق لم يكن ضعفًا، بل جاء حرصًا على انتظام المسابقات المحلية وعدم تأثرها رغم تكرار أخطاء الحكام ضد الفريق، وكذلك الضغط الرهيب للمباريات في عدد أيام قليلة وفي أكثر من بطولة قارية ومحلية، وذلك إعلاءً للمصلحة العامة للكرة المصرية.

وأضاف بيان الزمالك : الدليل على ذلك  إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيراميكا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ، في غياب العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين رغم مطالبة النادي بتأجليها خاصة وأن الزمالك يمثل مصر في بطولة قارية، وكذلك شهدت أخطاءً تحكيمية واضحة، وجاءت تحت تأثير مجموعة من التصرفات التي سبقت المباراة توحي بأن خسارة الزمالك للمباراة ستحدث لا محالة.


وأوضح : ويتساءل النادي عن أسباب عدم الإعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراة بوقتٍ كافٍ، على غير المعتاد، حيث تم الكشف عنه بعد منتصف الليلة التي سبقت اللقاء.

وأردف : كما يطرح الزمالك تساؤلات مشروعة حول عدم تعيين طاقم تحكيم دولي لتقنية الفيديو.

و يضع مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة أمام مسؤولياته، مطالبًا بمراجعة شريط المباراة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طاقم التحكيم ومعاقبتهم، وعدم إسناد أي مباريات مقبلة للفريق إلى هذا الطاقم، وسيتم إرسال شكوى رسمية بهذا المعنى إلى اتحاد الكرة.

وأختتم الزمالك بيانه قائلا : وإذا كان الزمالك خسر بطولة كان يحمل لقبها منذ الموسم الماضي، فإن النادي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما شهدته الأيام الأخيرة من قرارات لم تكن منصفة للزمالك، ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومخطئٌ من يتوهم أن حقوق نادي الزمالك ستضيع هباءً .

الزمالك كأس مصر خروج الزمالك من كأس مصر احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

اقتحام منزل

في اقتحام منزل بالهرم.. محامي المتهم السادس: كاميرات المراقبة أثبتت براءة موكلي

جانب من الحادث

عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بالقليوبية

المتهمين

بإستخدام لودر.. القبض على المتهمين بهدم سور منزل بكفر الشيخ

بالصور

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد