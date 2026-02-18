بعد توديع الكأس.. شوبير يطالب الزمالك بالتركيز على الدوري والكونفدرالية

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بتصريحاته حول نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في بطولة كأس مصر، والتي انتهت بخروج الفريق الأبيض من دور الـ16 في مفاجأة كبيرة لجماهير القلعة البيضاء.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي أنه تواصل مع عدد من الحكام لتحليل لقطة ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح سيراميكا أمام الزمالك، موضحًا أن الآراء جاءت متباينة؛ فبعضهم رأى أنها صحيحة تمامًا، بينما اعتبر آخرون أنه لا توجد مخالفة تستحق الاحتساب.

ورغم هذا الجدل، فإن النتيجة لم تتغير، خاصة أن ركلة الجزاء أُهدرت ولم تُستغل بالشكل الأمثل.



وأضاف أن الزمالك مطالب بعدم التوقف طويلًا عند الخروج من الكأس، مشددًا على أن الموسم ما زال يحمل تحديات قوية سواء في الدوري أو في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأن التركيز يجب أن يكون على ما هو قادم بدلًا من الانشغال بنظريات المؤامرة أو تحميل المسؤولية للآخرين.



وأشار شوبير إلى أن أندية كبيرة تتعرض لمثل هذه المواقف، مستشهدًا بخروج الأهلي من الكأس في وقت سابق، مؤكدًا أن التعامل مع الإخفاقات يجب أن يكون بهدوء واحترافية، وأن نتيجة المباراة ينبغي أن تكون دافعًا لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق، لا سببًا في زيادة الضغوط.