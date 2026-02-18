قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد المطالبة باسترداد 16 مليون جنيه من الوفد.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
بعد توديع الكأس.. شوبير يطالب الزمالك بالتركيز على الدوري والكونفدرالية

منار نور

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بتصريحاته حول نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في بطولة كأس مصر، والتي انتهت بخروج الفريق الأبيض من دور الـ16 في مفاجأة كبيرة لجماهير القلعة البيضاء.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي أنه تواصل مع عدد من الحكام لتحليل لقطة ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح سيراميكا أمام الزمالك، موضحًا أن الآراء جاءت متباينة؛ فبعضهم رأى أنها صحيحة تمامًا، بينما اعتبر آخرون أنه لا توجد مخالفة تستحق الاحتساب.

ورغم هذا الجدل، فإن النتيجة لم تتغير، خاصة أن ركلة الجزاء أُهدرت ولم تُستغل بالشكل الأمثل.


وأضاف أن الزمالك مطالب بعدم التوقف طويلًا عند الخروج من الكأس، مشددًا على أن الموسم ما زال يحمل تحديات قوية سواء في الدوري أو في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأن التركيز يجب أن يكون على ما هو قادم بدلًا من الانشغال بنظريات المؤامرة أو تحميل المسؤولية للآخرين.


وأشار شوبير إلى أن أندية كبيرة تتعرض لمثل هذه المواقف، مستشهدًا بخروج الأهلي من الكأس في وقت سابق، مؤكدًا أن التعامل مع الإخفاقات يجب أن يكون بهدوء واحترافية، وأن نتيجة المباراة ينبغي أن تكون دافعًا لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق، لا سببًا في زيادة الضغوط.

