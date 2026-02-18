قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
3 قرارات هامة في الزمالك بعد صاعقة سيراميكا كليوباترا بكأس مصر

عبدالله هشام

ودع فريق الزمالك منافسات بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقدم فريق الزمالك أداء ضعيف أمام سيراميكا كليوباترا الذي نجح في التقدم بالنتيجة مبكرا وتسبب خطأ محمد بسام الفادح في تعادل الزمالك قبل تسديدة رائعة من بلحاج في شباك الأبيض.

ورغم الخروج المدوي من بطولة كأس مصر التي كان يسعى نادي الزمالك للاحتفاظ بلقبها في الموسم الحالي وسط صراع قوي على باقي البطولات سواء الدوري أو الكونفيدرالية.

قرارات الزمالك 

أثار الخروج من بطولة كأس مصر حزن جماهير الزمالك وفتح المجال من جديد للتأكيد على استمرار معتمد جمال كمدير فني للفريق.

وتمسك الزمالك باستمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة وبشكل طبيعي بعد تجديد الثقة فيه قبل لقاء سيراميكا.

وواصل الزمالك التأكيد على استمرار معتمد جمال مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي في ظل رغبة المجلس الانتهاء من أزمة إيقاف القيد قبل نهاية الموسم وهو ما يتطلب دفع مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.

ويرفض نادي الزمالك في الوقت الحالي التعاقد مع مدير فني أجنبي بسبب الراتب الذي سيؤثر أكثر على محاولات النادي لحل الازمات الحالية.

القرار الثاني يتمثل في عدم فرض أي عقوبة إضافية خلاف ما ذكرته لائحة الفريق في الموسم الحالي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وجاء القرار الثالث داخل الزمالك لضرورة حل الأزمات المالية وصرف جزء جديد من مستحقات اللاعبين المتأخرة للحفاظ على الاستقرار وزيادة التركيز على المباريات القادمة في الدوري والكونفيدرالية.

الزمالك نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا الزمالك وسيراميكا كليوباترا الدوري المصري

