3 قرارات هامة في الزمالك بعد صاعقة سيراميكا كليوباترا بكأس مصر

ودع فريق الزمالك منافسات بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقدم فريق الزمالك أداء ضعيف أمام سيراميكا كليوباترا الذي نجح في التقدم بالنتيجة مبكرا وتسبب خطأ محمد بسام الفادح في تعادل الزمالك قبل تسديدة رائعة من بلحاج في شباك الأبيض.

ورغم الخروج المدوي من بطولة كأس مصر التي كان يسعى نادي الزمالك للاحتفاظ بلقبها في الموسم الحالي وسط صراع قوي على باقي البطولات سواء الدوري أو الكونفيدرالية.

قرارات الزمالك

أثار الخروج من بطولة كأس مصر حزن جماهير الزمالك وفتح المجال من جديد للتأكيد على استمرار معتمد جمال كمدير فني للفريق.

وتمسك الزمالك باستمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة وبشكل طبيعي بعد تجديد الثقة فيه قبل لقاء سيراميكا.

وواصل الزمالك التأكيد على استمرار معتمد جمال مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي في ظل رغبة المجلس الانتهاء من أزمة إيقاف القيد قبل نهاية الموسم وهو ما يتطلب دفع مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.

ويرفض نادي الزمالك في الوقت الحالي التعاقد مع مدير فني أجنبي بسبب الراتب الذي سيؤثر أكثر على محاولات النادي لحل الازمات الحالية.

القرار الثاني يتمثل في عدم فرض أي عقوبة إضافية خلاف ما ذكرته لائحة الفريق في الموسم الحالي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وجاء القرار الثالث داخل الزمالك لضرورة حل الأزمات المالية وصرف جزء جديد من مستحقات اللاعبين المتأخرة للحفاظ على الاستقرار وزيادة التركيز على المباريات القادمة في الدوري والكونفيدرالية.