لاعب الزمالك السابق يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

أبدى وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، قلقه الشديد من مواجهة أوتو الكونغولي في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية "أنا خايف على الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي.. فاكرين ستيلينبوش اللي خرجنا في الموسم الماضي؟".

وتابع: "نظريًا الزمالك الأقرب للصعود لنصف النهائي؛ ولكن لابد أن يحذر الفريق من أوتوهو ويعطيه الاحترام اللازم".

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجة قوية للزمالك حيث يلاقي أوتوهو الكونغولي في الدور ربع النهائي، فيما يصطدم المصري البورسعيدي بشباب بلوزداد الجزائري.

وطبقا لقرعة الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، فإن الزمالك والمصري سيكونا على موعد مع مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، حال تخطيهما عقبات الدور ربع النهائي.

ويسعى الزمالك، للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية، للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يسعى المصري، لحصد أول لقب قاري في تاريخه.