عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد عواد يخضع للتحقيقات داخل الزمالك ..الأحد المقبل

عبدالله هشام

يستعد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك للخضوع للتحقيقات بعد أزمة اعتراضه على قرارات المدير الفني خلال الفترة الماضية.

ويخضع عواد للتحقيق داخل نادي الزمالك يوم الاحد المقبل استعدادا للعودة للتدريبات والاستعداد لخوض المباريات القادمة في الدوري.

وبدأت أزمة محمد عواد بعدما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بتروجيت وسبب توتر واضح داخل الفريق واتمنع عن حضور التدريبات حتى دفع النادي لاتخاذ قرار إيقافه وتحويله للتحقيق.

تفاصيل أزمات محمد عواد في الزمالك

وقرر الزمالك توقيع غرامة مالية قدرها 400 ألف جنيه على عواد نتيجة رفضه الالتزام بالقرار الفني، إلى جانب امتناعه عن التدريبات.

وسبق أن تعرض محمد عواد لغرامة بنفس القيمة (400 ألف جنيه) قبل مباراة كايزري تشيفز بالكونفيدرالية بعدما رفض أيضًا فكرة الجلوس احتياطيًا.

ووصل مجموع الغرامات التي تم توقيعها على عواد هذا الموسم وصل إلى مليون جنيه. وبعد اعتراض اللاعب وتقدمه بتظلم رسمي، قررت الإدارة إحالته للتحقيق لحسم الموقف بشكل قانوني.
 

محمد عواد نادي الزمالك حارس مرمى نادي الزمالك الزمالك فريق الزمالك

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

فن الحرب

اليوم عرض أولى حلقات مسلسل فن الحرب ل يوسف الشريف

حمدية

بسبب تشويه صورة المرأة العراقية.. منع مسلسل حمدية من العرضl تفاصيل

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي: لم يفرض عليا ارتداء الحجاب في إيران

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

