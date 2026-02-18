تعرف علي موعد التحقيق مع محمد عواد داخل نادي الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد موعد التحقيق مع محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك داخل النادي بعد أزمته الأخيرة

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :٠محمد عواد سيخضع للتحقيق في نادي الزمالك يوم الأحد المقبل



تفاصيل الأزمة:

أوضح فايق أن أزمة عواد بدأت عندما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة بتروجيت، وهو ما تسبب في توتر واضح داخل الجهاز الفني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أشار إلى أن اللاعب امتنع عن خوض التدريبات مع الفريق عقب القرار، ما دفع إدارة النادي للتحرك سريعًا.

غرامة مالية

وذكر فايق، أن الزمالك قرر توقيع غرامة مالية قدرها 400 ألف جنيه على عواد نتيجة رفضه الالتزام بالقرار الفني، إلى جانب امتناعه عن التدريبات. كما أشار إلى أن هذه الغرامة لم تكن الأولى هذا الموسم.

تكرار الأزمة قبل مواجهة كايزري تشيفز

أكد فايق أن اللاعب سبق أن تعرض لغرامة بنفس القيمة (400 ألف جنيه) قبل مباراة كايزري تشيفز، بعدما رفض أيضًا فكرة الجلوس احتياطيًا، وهو ما أدى إلى تكرار العقوبات وتضخم الأزمة داخل النادي.

مليون جنيه غرامات وإحالة للتحقيق

وكشف فايق أن مجموع الغرامات التي تم توقيعها على عواد هذا الموسم وصل إلى مليون جنيه. وبعد اعتراض اللاعب وتقدمه بتظلم رسمي، قررت الإدارة إحالته للتحقيق لحسم الموقف بشكل قانوني.



موقف عواد من التحقيق

وأشار فايق إلى أن عواد طلب إرسال التحقيق له عبر البريد الإلكتروني، كما رفض في البداية الخضوع للتحقيق بشكل مباشر، مبررًا ذلك برغبته في التشاور مع محاميه الخاص قبل اتخاذ أي قرار نهائي.